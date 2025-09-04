Сироты в Кстове продолжат получать компенсацию за жилье после слияния с Нижним

Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
16 сентября 2025 14:39  [108] Общество
Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области подготовили изменения в региональный закон о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поправки позволят сохранить уровень компенсаций за аренду жилья для сирот, проживающих в Кстове, несмотря на изменения в административно-территориальном устройстве. Документ внесен в Заксобрание губернатором региона.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан в связи с объединением Кстовского муниципального округа и Нижнего Новгорода в единый городской округ, в результате которого город Кстово утратил статус административного центра муниципального образования. Это могло повлиять на размер выплат для сирот, проживающих в этом населенном пункте.

В соответствии с действующим законодательством, лица из числа детей-сирот получают компенсацию за наем или поднаем жилья до момента предоставления им помещения из специализированного жилищного фонда. Размер выплаты зависит от места проживания — в административных центрах он составляет 15 000 рублей (при определенных условиях) или 7 500 рублей.

Чтобы сохранить прежний объем компенсаций для сирот, живущих в Кстове, в статью 61 закона № 147-З планируется внести изменения. Кстово будет включен в перечень населенных пунктов, где действуют повышенные размеры выплат.

Отмечается, что внесение поправок направлено на защиту прав детей-сирот и обеспечение им равных условий социальной поддержки независимо от изменений в статусе территории.

Добавим, согласно закону "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", в который предлагается внести изменения, компенсация за найм жилья в городе областного значения Нижний Новгород составляет 20 тысяч рублей (при соблюдении определённых условий) или 10 тысяч рублей.

Напомним, Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование в июне 2025-го. До конца года должны быть сформированы единый бюджет нового административного образования, а также новые органы власти. Кстати, в ЗСНО уже внесен законопроект о включении в реестр муниципальных должностей новых позиций.

Еще объединение Нижнего Новгорода с Кстовским округом привело к выборам в городскую Думу столицы Приволжья и увеличению в ней количества депутатов с 35 до 39. Первое заседание первого созыва представительного органа назначено на 29 сентября. 

