Максим Попов: "Программа "Герои. Нижегородская область" способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

«Программа «Герои. Нижегородская область» способствует тому, чтобы наш регион оставался в авангарде. Ее участники – достойные люди, которые доказали свою преданность Родине готовностью отдать за нее жизнь», – заявил ветеран СВО, участник программы Нижегородской области Максим Попов.

В процессе обучения Максим планирует повысить уровень своих управленческих компетенций, чтобы приблизиться к достижению цели – занять одну из руководящих позиций в региональном правительстве.

В ходе специальной военной операции Максиму Попову уже приходилось применять управленческие навыки, поэтому брать на себя ответственность он готов.

«Да и не только в ходе СВО, но и каждый день мы принимаем какие-то управленческие решения, от которых зависит завтрашний день», – говорит он.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

31 марта завершилась регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область». В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев.

По сумме баллов за анкетирование, тестирование, онлайн-собеседование и ассесмент, а также по результатам очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было отобрано 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для включения в следующий поток программы по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. К обучению приступили 60 человек, отобранных для участия в образовательной программе.