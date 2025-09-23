Андрей Дахин: "Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей"

Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Популярные комментарии за год
23 сентября 2025 16:26Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
03 октября 2025 20:16Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
02 октября 2025 18:03Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
02 октября 2025 17:19Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 апреля 2025 13:41"Я разочарован": Игорь Ларионов — о вылете "Торпедо" из плей-офф
10 октября 2025 15:33Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
10 октября 2025 15:45Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
13 февраля 2025 12:24Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 13:14Лавку усадьбы Серебренниковой на Покровке продают за 30 000 000 рублей
24 октября 2025 13:12Александр Прудник: "Детские лагеря отдыха являются государственной задачей"
24 октября 2025 13:07Эксперты объяснили, зачем нужно восстанавливать систему детских летних лагерей
24 октября 2025 13:06Андрей Дахин: "Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей"
24 октября 2025 12:56Нижегородцам рассказали, как продвигается строительство домов под расселение
24 октября 2025 12:49Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО
24 октября 2025 12:38Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября
24 октября 2025 12:30"Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения
24 октября 2025 12:25Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде
24 октября 2025 12:16В НИУ Президентской академии стартовал интенсив по профессиональному развитию студентов
Общество

Андрей Дахин: "Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей"

24 октября 2025 13:06 Общество
Андрей Дахин: Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей

Нижегородская область в третий раз стала лучшей в России по организации летней оздоровительной кампании. О лидерстве Нижегородской области в этой сфере и перспективах развития летнего отдыха детей рассуждает доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин:

"Форум продемонстрировал новые уровни качественной организации летнего отдыха, оздоровления и воспитания детей, которые играют роль примеров для подражания, целевых образцов, на которые могут ориентироваться все, кто занимается организацией детского оздоровительного отдыха и воспитания", - отметил эксперт. 

Он подчеркнул, что в России формируется распределённая по всей стране сеть детских летних учреждений. Дахин добавил, что в каркасный, якорный контур этой сети входит Нижегородская область и другие регионы-призёры, получившие высокие оценки.

"Значение всей системы в том, что это фундаментальный инфраструктурный ресурс для формировании у молодёжи общероссийской гражданской идентичности – базовой основы всеобъединяющего российского патриотизма. Для усиления этой воспитательной функции требуется активизировать летнюю мобильность молодёжи школьного возраста, так чтобы от летних поездок учащихся начальных классов по своему региону, перейдя в старшие классы, дети могли перейти к поездкам по другим регионам. Десять школьных лет таких поездок – это бесценный опыт практического осознания того, что статус гражданина России даёт человеку возможность воочию видеть самые разные чудеса отечественной природы и жемчужины отечественной культуры", - заявил Дахин. 

По мнению Дахина, Нижегородская область может стать пионером в создании специальных "межрегиональных" летних смен, полностью собранных из гостей разных регионов России, тем более, что в регионе есть хороший опыт "Лазурного" и других подобных центров. 

"Каркасный контур сети мест детского оздоровительного отдыха ежегодно выявляет Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей. На этой почве Нижегородская область может стать инициатором строительства контура межрегиональных договоров о взаимных обменах группами детей, принимаемых регионами друг от друга для организации летнего отдыха. От лучшей на выставке Нижегородская область может перейти к лучшей по числу детей региона, посетивших другие регионы страны и по числу детей других регионов, принятых для летнего отдыха у себя", - заключил доктор философских наук.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Дахин Детские лагеря Отдых
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных