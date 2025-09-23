Андрей Дахин: "Нижегородская область стала лидером по числу летних детских лагерей" Общество

Нижегородская область в третий раз стала лучшей в России по организации летней оздоровительной кампании. О лидерстве Нижегородской области в этой сфере и перспективах развития летнего отдыха детей рассуждает доктор философских наук, профессор Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Дахин:

"Форум продемонстрировал новые уровни качественной организации летнего отдыха, оздоровления и воспитания детей, которые играют роль примеров для подражания, целевых образцов, на которые могут ориентироваться все, кто занимается организацией детского оздоровительного отдыха и воспитания", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в России формируется распределённая по всей стране сеть детских летних учреждений. Дахин добавил, что в каркасный, якорный контур этой сети входит Нижегородская область и другие регионы-призёры, получившие высокие оценки.

"Значение всей системы в том, что это фундаментальный инфраструктурный ресурс для формировании у молодёжи общероссийской гражданской идентичности – базовой основы всеобъединяющего российского патриотизма. Для усиления этой воспитательной функции требуется активизировать летнюю мобильность молодёжи школьного возраста, так чтобы от летних поездок учащихся начальных классов по своему региону, перейдя в старшие классы, дети могли перейти к поездкам по другим регионам. Десять школьных лет таких поездок – это бесценный опыт практического осознания того, что статус гражданина России даёт человеку возможность воочию видеть самые разные чудеса отечественной природы и жемчужины отечественной культуры", - заявил Дахин.

По мнению Дахина, Нижегородская область может стать пионером в создании специальных "межрегиональных" летних смен, полностью собранных из гостей разных регионов России, тем более, что в регионе есть хороший опыт "Лазурного" и других подобных центров.

"Каркасный контур сети мест детского оздоровительного отдыха ежегодно выявляет Всероссийский форум организаторов отдыха и оздоровления детей. На этой почве Нижегородская область может стать инициатором строительства контура межрегиональных договоров о взаимных обменах группами детей, принимаемых регионами друг от друга для организации летнего отдыха. От лучшей на выставке Нижегородская область может перейти к лучшей по числу детей региона, посетивших другие регионы страны и по числу детей других регионов, принятых для летнего отдыха у себя", - заключил доктор философских наук.