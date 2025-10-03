Екатерина Лебедева: "Поддержка выпускников — ключевое направление госполитики" Общество

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Развитие экономики невозможно без квалифицированных специалистов, и сегодня государство активно работает над созданием условий для эффективного трудоустройства молодежи. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ежегодно до 2032 года обучение будут завершать около 1,3 миллиона выпускников вузов и колледжей.

Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева отметила, что профориентация и сопровождение молодых специалистов — важная задача, стоящая перед государством. По её словам, значительную роль в этом процессе играет Служба занятости населения.

Она напомнила, что федеральный портал "Работа России" объединяет свыше 23 миллионов пользователей и 1,2 миллиона работодателей. На платформе размещено порядка 1,7 миллиона вакансий, а только за девять месяцев 2025 года специалисты службы оказали 764 тысячи профориентационных услуг. При этом каждая третья была адресована молодежи до 30 лет.

Центры занятости предлагают широкий спектр мероприятий: от карьерных консультаций и психологического тестирования до лекций, практических занятий и тренингов. Молодые специалисты могут пройти программы переквалификации, повысить уровень профессиональных знаний или получить поддержку при открытии собственного дела.

Каждому участнику предоставляется индивидуальный набор услуг, соответствующий его целям и потребностям. Обратиться за помощью можно как очно, так и через портал "Работа России".

Свою роль в сопровождении выпускников играет и НИУ Президентской академии.

"В Нижегородском институте управления действует Центр карьеры и развития управленческих компетенций. Он сопровождает студентов на всех этапах — от определения карьерных целей до организации практик и содействия в трудоустройстве. Поддержка выпускников продолжается и после окончания обучения: они получают консультации по вопросам адаптации на новом месте работы, а специалисты центра регулярно анализируют ситуацию на рынке труда для помощи в принятии обоснованных карьерных решений", — сообщила она.

Отдельное внимание Лебедева уделила сотрудничеству с Молодёжным центром карьеры "КУПНО.СТАРТ". По её словам, совместная работа вышла на новый уровень и стала действенным инструментом карьерного сопровождения студентов. До конца года в рамках общей дорожной карты будет реализовано более 15 мероприятий.

"Такой комплексный подход помогает студентам строить успешные карьерные траектории, а институту — готовить специалистов, востребованных в органах власти и на ведущих предприятиях региона", — добавила Екатерина Лебедева.

Как подчеркнула директор академии, по итогам прошлого года 87% выпускников института успешно трудоустроились. Она назвала это результатом системной и комплексной работы по поддержке молодежи.