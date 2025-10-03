Андрей Чугунов: "Успех форума "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде очевиден" Общество

Об очевидном успехе форума "Госстарт" (12+) в Нижнем Новгороде рассуждает журналист Андрей Чугунов.

"Судя по названиям треков IV Всероссийского форума "ГосСтарт", мероприятие посвящено исключительно кадровым вопросам, а именно: поиску, адаптации и привлечению молодежи к чиновничьей работе в современных условиях. Поэтому и ответ на поставленный вопрос прост: из всего этого вузы могут дать исключительно теоретические знания, не привязанные к сиюминутным задачам. Как тут не вспомнить гётевского Мефистофеля: "Теория, мой друг, суха,/ Но зеленеет жизни древо" (перевод Б. Л. Пастернака)".

Чугунов отмечает: подтверждает мнение литературного героя и простое сравнение вузовского курса и программы повышения квалификации, коей, в сущности, и является программа "ГосСтарт".

"Если студентов учат теории, то чиновникам прививают практические навыки. Если первые адаптируют знания медленно из-за инерционности системы обучения, то вторые — гораздо быстрее, поскольку для них это актуально. При этом мотивация при обучении сильно зависит от связи с реальностью: у студентов она зачастую низкая, у действующих чиновников — гораздо выше", - подчеркивает эксперт.

"К тому же, как свидетельствует статистика, сейчас молодые люди больше интересуются IT, цифровыми профессиями, креативными направлениями. Молодёжь ценит баланс работы и личной жизни, возможность самореализации. Да и высокая зарплата остаётся важным фактором, а ещё всё больше они уделяют внимание смыслу работы и условиям труда. Так что совсем неудивительно появление и успех программы "ГосСтарт" и подобные ей региональных инициатив. Не просто же на других посмотреть приехали в Нижний Новгород более 1000 участников из 80 регионов страны", - заключил журналист.