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Общество

"Состав и представительство первой городской Общественной палаты, на мой взгляд, замечательные", - Андрей Дахин

07 сентября 2017 13:53  [45] Общество
Дахин Андрей

Дахин Андрей

"Состав и представительство первой городской Общественной палаты, на мой взгляд, замечательные", - заявил политолог, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Андрей Дахин, комментируя первое заседание нового общественного органа, которое состоялось 6 сентября.

"Мы сейчас видим, что в Нижнем Новгороде есть активные горожане. Самые активные 33 человека накануне получили свои удостоверения членов Общественной палаты. И теперь вполне можно говорить о том, что вот этот человеческий ресурс начнёт действовать", - отметил он.

По словам политолога, так как городская Дума готова оказывать определенную поддержку Общественной палате, данный ресурс сможет "более системно действовать, чтобы решать злободневные городские проблемы". "На первое заседание мы пришли уже с пониманием реальных возможностей и сроков решения, по крайней мере, двух важных вопросов: когда мы сможем определить направления работы и структуру рабочих групп, и каков будет общий регламент работы Общественной палаты. Думаю, в течение двух ближайших недель это будет сделано", - сказал Дахин.

"Состав и представительство первой городской Общественной палаты, на мой взгляд, замечательные. Потенциал здесь высок. Много молодежи - это уже новая генерация городских активистов. Это люди, которые душой болеют за город, которые умеют в своих направлениях эффективно решать трудные задачи. И теперь мы все объединяет свои усилия, чтобы решать городские задачи на качественно новом уровне", - подчеркнул политолог.

Напомним, что на первом заседании нижегородской Общественной палаты был спланирован регламент палаты и принято решение, что она будет собираться не реже раза в месяц. Следующее заседание назначено на 12 октября.

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