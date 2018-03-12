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Политика

"Нижегородцы воспринимают выборы как праздник", - Денис Москвин

18 марта 2018 14:36  [254] Политика
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: пресс-служба НРО "Единой России"

"Нижегородцы воспринимают выборы как праздник", - сказал секретарь нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Денис Москвин, комментируя ход президентских выборов в Нижегородской области 18 марта 2018 года.

Сообщается, что в 09:00 Денис Москвин проголосовал на своём участке №2588 в школе №103. Он отметил активность голосующих на участке, несмотря на раннее время. "Выборы - всегда праздник, и хочется начать его пораньше. Здорово, что высказать свою позицию на выборах президента России приходит много людей, и у всех прекрасное настроение, все очень доброжелательные. Таким и должно быть голосование – массовым, спокойным, легитимным", - подчеркнул Москвин.

Далее Денис Москвин отправился для наблюдения за ходом голосования на избирательные участки одномандатного округа №130. Он рассказал, что по данным на 10:30, на участках Приокского и Ленинского районов, которые он посетил, выборы проходили без нарушений, и отметил, что атмосфера на избирательных участках очень дружелюбная.

"Я объехал с утра порядка 20 избирательных участков в Нижегородском Ленинском, Приокском районах. И ощущения крайне позитивные. Во-первых, очень много людей, высокая активность, о чем свидетельствуют члены участковых избирательных комиссий. Всё проходит без происшествий, во всяком случае, на момент нашего присутствия. Настроение хорошее, праздничное, солнце светит, люди действительно воспринимают выборы как праздник. Это здорово", - подчеркнул Москвин.

Также секретарь НРО посетил круглосуточный ситуационный центр в Торгово-промышленной палате, где в настоящий момент ведется мониторинг за ходом голосования. "Пользуясь случаем, я бы, конечно, хотел призвать всех тех, кто еще не проголосовал, прийти на выборы, участки работают до 20:00, еще есть время сделать свой выбор, выполнить свой гражданский долг", - заключил он.

Как сообщалось ранее, голосование по выборам президента в регионе проходит на 2 тысячах 225 участках. По состоянию на 1 января 2018 года в регионе зарегистрировано 2 млн 603 тысячи 915 избирателей.

Явка в регионе по данным на 12:00 составила 26,85% - это 698 тысяч 462 человек.

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