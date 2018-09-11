"Мы внедряем информационные технологии ради того, чтобы сделать жизнь наших людей комфортнее", - Глеб Никитин Бизнес

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Мы внедряем информационные технологии ради того, чтобы сделать жизнь наших людей комфортнее", - сказал глава региона Глеб Никитин на открытии международного саммита цифровых технологий Digital Summit в Нижнем Новгороде 19 сентября 2018 года.

"Самое главное, что мы должны помнить - мы внедряем информационные технологии в здравоохранении, в образовании, ЖКХ, дорожном хозяйстве, управлении городами не ради цифровой экономики как таковой, а ради того, чтобы сделать жизнь наших людей комфортнее", - подчеркнул глава региона.

"Более того, жители должны гордиться не тем, что у нас внедрено какое-то цифровое решение, а они должны почувствовать, что их жизнь стала лучше. Они могут и не знать, что светофор управляется с использованием искусственного интеллекта, поэтому пробок стало меньше. Они могут не знать, что за счёт энергосервисных контрактов и внедрения интеллектуальных систем в управлении освещением город стал светлее, но они должны заметить эти изменения и соответствующие условия для жизни. Она должна стать комфортнее и лучше", - подытожил Глеб Никитин.

Напомним, что Digital Summit открылся в Нижнем Новгороде 19 сентября. Он посвящен цифровым технологиям как основе экономики и инструменту повышения качества жизни.