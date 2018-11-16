Нижний сегодня: главные события дня Общество

Коммерческие маршруты могут продлить до п. Афонино Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал проработать этот вопрос после того, как жители поселка пожаловались на то, что вынуждены пользоваться межмуниципальным транспортом для поездок в Нижний Новгород, что создаёт серьёзные неудобства. Глеб Никитин пообещал рассмотреть вопрос о возвращении коммерческих маршрутов в поселок.

Логистический хаб может появиться в Нижегородской области

Созданием логистического хаба намерена заняться "Почта России". Предполагается, что терминал начнет работать к 2020 году, инвестиции в его строительство составят примерно 2-3 млрд рублей.

ЕГЭ в 2019 году: китайский язык и другие нововведения

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликована аналитическая заметка, в которой рассказывается о нововведениях для сдающих ЕГЭ в 2018 году.

ВККС рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда. Теперь необходимо дождаться указа президента РФ Владимира Путина, потому как решение ВККС носит лишь рекомендательный характер.

ИП Каргин не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде

ИП Каргин Д.В. не планирует повышать стоимость проезда на маршруте А-71 в Нижнем Новгороде. При этом ранее администрация Нижнего Новгорода сообщала, что перевозчик сделает это с декабря 2018 года. По словам Дмитрия Каргина, маршрут А-71 включили в число маршрутов, на которых планируется повышение стоимости проезда, из-за технической ошибки.

Глеб Никитин провел совещание по развитию комплекса "Безопасный город" в Нижегородской области

В рамках совещания главный конструктор АПК "Безопасный город" Оксана Якимюк отметила высокий уровень работ по проекту в регионе.

Антон Шаклунов: "Мы планируем включить представителей частных медорганизаций в комиссию по распределению квот по ОМС"

На сайте НИА "Нижний Новгород" представлено интервью министра здравоохранения Нижегородской области Антона Шаклунова, который в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву о резонансной ситуации с замминистра здравоохранения, распределении квот по ОМС и о взаимодействии власти и бизнеса в медицине.

Система безналичной оплаты проезда заработала еще на семи маршрутах Нижнего Новгорода

В настоящее время с учетом изменений, новая система действует на 26 частных маршрутах.