Нижний сегодня: главные события дня Общество

Иван Носков избран главой Дзержинска

Голосование проходило по двум кандидатам. Кандидатуру Ивана Носкова депутаты Думы Дзержинска поддержали единогласно.

Сергей Попов избран председателем Думы Дзержинска.

На должность руководителя представительного органа заявлялись две кандидатуры: от фракции "Единая Россия" - депутат Сергей Попов, от фракции "КПРФ" - депутат Александр Терентьев. Депутаты отдали большинство голосов за кандидатуру Сергея Попова.

Нижегородцы за 11 месяцев увеличили сумму ипотечных кредитов в 1,5 раза - до 45,6 млрд рублей

На высокие темпы выдачи ипотеки в первую очередь влияют кредитные ставки, которые оставались на достаточно низком уровне.

"Эпидемическая ситуация в регионе на протяжении последних трех лет относительно стабильна", - Антон Шаклунов

Министр здравоохранения региона Антон Шаклунов рассказал о государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в области и о результатах реализации этой стратегии.

Глеб Никитин посчитал неудовлетворительной работу нижегородского Фонда капремонта

Исполнение программы капитального ремонта на сегодняшний день составляет 56%. Глеб Никитин напомнил, что перед Фондом была поставлена задача к концу года выйти на исполнение 80%

Всероссийский Дед Мороз хочет скооперироваться с Ольгой Бузовой для увеличения подписчиков в соцсетях

Такую идею ему предложил один из пользователей интернета посчитав, что Ольга Бузова сможет обеспечить Деду Морозу прирост подписчиков в соцсетях.

Нижегородский дептранс усилит работу муниципального транспорта вместо отменяемого маршрута Т-60

В случае, если Т-60 все таки отменят, будет усилен маршрут №40 (микрорайон Верхние Печёры-микрорайон Юг) и продлен до ул.Усилова маршрут №64 (на данный момент автобусы ходят из микрорайона Соцгород-2 до пл.Свободы).

Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона

Денежные переводы на дебетовые карты будут поступать как и раньше - по номеру телефона или по номеру карты. А средства на кредитную карту будут поступать по номеру карты.