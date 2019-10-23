Нижний сегодня: главные события дня Общество

Резкое похолодание и усиление ветра ожидается в ночь на 29 октября

С 18 часов 28 октября до 18 часов 29 октября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный и западный с порывами до 20 м/с. Прогнозируется резкое похолодание ночью до 0°...-5°, днем до -1°.

Нижегородская ГИБДД прогнозирует резкое увеличение ДТП

В Нижегородской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В ночные и утренние часы возможно образование гололедицы на дорогах, мостах и виадуках, утром возможны дожди, поэтому вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко возрастет.

Минстрой отменил разрешение на строительство у дома конструктора Алексеева в Нижнем Новгороде

Основным нарушением является тот факт, что проект строительства многоквартирного дома не обеспечивал сохранность объекта культурного наследия регионального значения – дома, где в 1941-1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Ростислав Алексеев (ул. Ульянова, 45А). Это здание во время строительных работ могло пострадать или вовсе обвалиться.

Трубу с горячей водой прорвало около станции метро Горьковская

Прорвало трубу диаметром 300 мм на пересечении ул. Новая и Короленко. Причиной повреждения стало нарушение гидравлических параметров тепловой сети из-за отключения напряжения на насосной подкачивающей станции №2. На время устранения повреждения была ограничена подача ресурса на два дома по улице Новая - №29 и №31.

Голубой экран: сбои в российском телевещании возможны из-за долгов "Первого канала"

Гендиректор ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" Михаил Шубин заявил сотрудникам центра, что финансовые проблемы "Останкино" грозят эфирам всех его клиентов.

Первый в России фуникулер и керамику Золотой орды нашли археологи на территории нижегородского Кремля

Археологи нашли остатки фуникулера на участке между Северной и Часовой башнями. Старинный фуникулер планируется воссоздать в современных технологиях на историческом месте к 800-летию Нижнего Новгорода. Кроме того, в ходе раскопок археологи нашли следы городской застройки, относящейся к периоду начиная с XIV века: фрагменты стеклянных браслетов и кашинной керамики из Золотой Орды, перстни, пряжки, монеты.

Депутатов ЗС НО просят вернуть прямые выборы

КПРФ внесла в ЗС НО три законодательные инициативы, одна из которых касается возвращения прямых выборов глав городов и районов. Сейчас в Нижнем Новгороде с середины января 2018 года действует одноглавая система управления - депутаты Гордумы 17 января избрали мэром Владимира Панова.

Восстановление Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде требует замены ее основы, - эксперты

Эксперты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета определили, что восстановление Чкаловской лестницы после обрушения потребует полной замены строительных конструкций на новые, потому что несущая конструкция, выполненная из монолитного железобетона, в зоне обрушения имеет сильные повреждения.