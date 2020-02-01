Новый рейс Нижний Новгород–Анапа будет запущен в аэропорту Стригино Общество

Новый рейс Нижний Новгород–Анапа будет запущен в аэропорту Стригино. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"), с июня этого года авиакомпания Smartavia открывает прямой регулярный рейс по маршруту Анапа - Нижний Новгород - Анапа.



Рейс будет выполняться частотой раз в неделю по четвергам. Самолеты будут вылетать из Нижнего Новгорода в 17:35 местного времени. Из Анапы вылет запланирован на 14:25 местного времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700 и 737-500.



Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта. Стоимость билетов и условия перевозки – на сайте авиакомпании. Отметим, что уже открыты продажи билетов из Нижнего Новгорода в Анапу на 11, 18 и 25 июня, а также 2, 9, 16, 23 и 30 июля; и несколько дней в августе и сентябре.

Напомним, дополнительный рейс Нижний Новгород–Сочи, а также рейсы Новый Уренгой-Челябинск-Нижний Новгород-Красноярск, Нижний Новгород-Уфа, Нижний Новгород-Казань-Кемерово и Нижний Новгород–Оренбург запустили в январе этого года.

В октябре 2019 года аэропорт Стригино перешел на зимнее расписание. Дополнительные рейсы были введены между Нижним Новгородом и Калининградом, а также между Нижним Новгородом и Самарой.