"Стратегия намного важнее, чем простая ретроспектива", - Дмитрий Барыкин Политика

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о работе правительства региона в 2019 году.



"В отчете губернатора итоги 2019 года плотно увязаны с планами на год текущий и предстоящий, потому что стратегия намного важнее, чем простая ретроспектива", - сказал Дмитрий Барыкин.

По его словам, 2019 год действительно стал знаменательным для Нижнего Новгорода: многолетние городские проблемы получили свое решение – ремонт и строительство детских образовательных учреждений, больниц и социальных объектов, дорог и развязок, реконструкция общественных пространств и дворовых территорий.

"Особенно было приятно услышать в выступлении такие слова как "пилотный регион" и "реализуется впервые". Поводов сразу несколько, но напомню нижегородцам, например, о строительстве в Нижнем Новгороде инновационного образовательного центра мирового уровня "Школа 800" на 4,5 тысячи мест. Да, кого-то пугает смелость быть первыми, но это как раз тот опыт и драйв, которого так не хватало Нижнему Новгороду в его развитии. Это нужно поддерживать", - уверен Дмитрий Барыкин.

Председатель гордумы также отметил, что в отчете прозвучало и самое важное для Нижнего Новгорода: реализация национальных проектов и федеральных программ в муниципалитете будет продолжена, а поддержку местных инициатив и вовлечение жителей в развитие территории губернатор Глеб Никитин считает одним из приоритетов в работе.

"Начинания 2019 года как на муниципальном, так и на региональном уровне в Нижегородской области были столь масштабны, что ситуация с пандемией лишь скорректирует планы на текущий год, но ни в коем случае не отменит их", - считает Дмитрий Барыкин.

Основные показатели отчета губернатора по разным направлениям

По итогам 2019 года объем социальной поддержки составил 20,5 миллиарда рублей – это на 7% больше, чем в 2018 году.

Прирост объема сельхозпродукции за 2019 год составил 3,8% по сравнению с 2018 годом.

Улучшились показатели в сфере строительства. Объем выполненных работ составил почти 181 млрд рублей и вырос на 14,4% по сравнению с 2018-м.

В 2019 году 577 нижегородцев переселили из 277 аварийных помещений.

Также в 2019 году капитальный ремонт был выполнен в 148 школах на сумму почти 1 млрд рублей.

Миграционный прирост в Нижегородской области за прошлый год составил 6430 человек.

Построено семь ФАПов.

Отремонтировано 828 км дорог.

Объем инвестиций в экономику Нижегородской области вырос на 4,2% за 2019 год.