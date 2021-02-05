Нижний сегодня: главные события дня Общество

Стала известна продолжительность резкого потепления до +3° в Нижнем Новгороде

Потепление произойдет в предстоящие выходные. В ночь на пятницу температура воздуха поднимется до +2°, днем и вовсе до +3° и пойдет дождь.

Стало известно число нижегородцев с подтвержденным на 24 февраля COVID-19

По данным на 24 февраля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 95 007 человек, в том числе 397 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 409 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции 24 февраля, как и днем ранее, составляет 0.98.

Подготовительные работы по строительству скоростной магистрали М-12 стартовали в Нижегородской области

Руководители холдинга "Автобан" и представители правительства Нижегородской области провели совещание по вопросам строительства трассы М-12, в рамках которого актуализировали задачи и этапы начала строительных работ. На мероприятии обсуждался ход подготовки территории на более чем 200 километрах трассы, которые планируется проложить в Нижегородской области.

Суд в Нижнем Новгороде приговорил экс-главу Марий Эл к 13 годам колонии строгого режима

Суд признал Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в незаконном приобретение и хранение боеприпасов. В итоге суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 235,2 млн рублей.

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 24 по 28 февраля 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 24 по 28 февраля.

Парковка запрещена на улице и площади Горького в Нижнем Новгороде с 24 февраля

В частности, запрещена остановка и стоянка автотранспорта на улице Горького в районе дома №80/1 и на площади Горького у дома №6 около направляющего островка. Решение о запрете парковки позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети.

Грузия открывает границы для россиян с 1 марта

Для въезда в страну потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. В целом Грузия постепенно снимает ограничения, введенные из-за коронавируса. Ресторанам разрешат работать в закрытых помещениях (но не в выходные) - с 1 марта в Батуми, а с 8-го - по всей Грузии при соблюдении всех санитарных норм. В стране действует комендантский час - с 21:00 до 05:00.

Обновленный "Бурлеск": Нижегородский цирк возобновляет свою работу

Нижегородский цирк после почти годового перерыва возобновляет свою работу 27 февраля 2021 года. Каждые выходные на протяжении двух месяцев артисты "Королевского цирка" Гии Эрадзе будут давать представления для жителей и гостей города.

Авиарейсы "Красноярск – Томск – Самара – Нижний Новгород" стартуют 2 марта

Рейсы будут выполняться в марте и апреле по вторникам, а с мая 2021 года по четвергам на самолетах "Суперджет-100".

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области, где существует 52 муниципалитета. Таким образом, новых случаев коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не обнаружено почти в половине районов области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 95 007 человек, из которых 41 585 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 53 422 – за пределами областного центра.