Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 23 марта 2021 года
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Нижний сегодня: главные события дня

22 марта 2021 20:40  [107] Общество

Строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода выполнено на 19%

Строительство первых двух этапов IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода выполнено на 19%. В настоящее время работы ведутся в рамках первого и третьего этапов на отрезке трассы с 465 по 473 км в Кстовском районе.

НЭТ планирует развитие сети троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде

МП "Нижегородэлектротранс" планирует развитие сети троллейбусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Это будет возможно только при использовании троллейбусов с увеличенным автономным ходом, и на некоторых участках - за счет продления троллейбусной сети.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 104 667 человек, из которых 46 016 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 58 651 – за пределами областного центра.

Собаки с голубой шерстью из Дзержинска доставлены в ветеринарный госпиталь

Ранее сообщение о собаках с голубой шерстью на территории завода "Оргстекло" было распространено в социальных сетях в феврале. Нижегородцы предположили, что собаки перепачкались каким-то красителем, и выразили опасения, что животные могут пострадать. Сейчас собак обследовали, и их состояние оценивается как удовлетворительное.

Теплая, но пасмурная погода ждет нижегородцев на предстоящей неделе

Всю неделю жителей Нижнего Новгорода днем будет сопровождать погода со стабильной плюсовой температурой.

Предприятие по фасовке икры планируют построить на ул. Лунской в Нижнем Новгороде

Деятельность по фасовке икры и икорных продуктов намерена организовать индивидуальный предприниматель. Для этого нужно внести изменения в генплан Нижнего Новгорода, чтобы перевести территорию для цеха из зоны жилой застройки в зону производственно-коммунальных объектов V класса вредности. Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона заявило, что поддерживает этот проект.

Уголовное дело возбуждено в отношении экс-начальника из нижегородского Минимущества

Экс-главу управления внутренней контрольной и ревизионной работы министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Эльдара Кутуева подозревают в совершении уголовного преступления по статье "Превышение должностных полномочий". Чиновник также являлся владельцем одной из фирм, которая, благодаря положению Кутуева в органах госвласти, получила в аренду пять земельных участков, расположенных на территории Нижнего Новгорода.

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