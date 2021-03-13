Нижний сегодня: главные события дня Общество

Парогазовую ТЭЦ хотят построить за 60 млрд рублей в Кстовском районе

ВВГК получила в Кстовском районе участок для строительства парогазовой ТЭЦ. Инвестиции в строительство оцениваются в 60 млрд рублей. Электрическая мощность станции составит 900 МВт.

Дожди и похолодание наступают на Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе дождливую погоду и небольшие ночные заморозки.

Жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде

Планируется строительство десяти многоэтажных домов: четыре семнадцатиэтажки, три десятиэтажки и три девятиэтажки со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Кроме того, предусмотрено строительство двухэтажного детского сада на 185 мест.

Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 29 марта

По данным на 29 марта в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 106 892 человек, в том числе 291 новый случай заболевания выявлен за прошедшие сутки, а днем ранее - 286 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 29 марта составляет 0.92 (вчера - 0.94).

Парковка на Рождественской в мае станет платной

Ранее на Рождественской уже действовала платная парковка, однако потом проект был заброшен. Сейчас платные парковочные пространства в Нижнем Новгороде создает ПАО "МегаФон" через концессионное соглашение с администрацией Нижнего Новгорода.

Администрация Нижнего Новгорода ищет лизингодателя для закупки ретро-трамваев

Сейчас объявлен конкурс по выбору лизингодателя для закупки одиннадцати ретро-трамваев. Компания должна приобрести трамваи самостоятельно, после чего передать их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планирует их выкупить.

Строительство II очереди обхода Балахны оценивается в 19 млрд рублей

Проект предусматривает строительство трех развязок разных уровней, трех мостов и путепровода в районе рабочего поселка Гидроторф. Планируется, что дорога будет построена не позднее 2024 года. Сейчас рассматривается вариант строительства дороги по договору концессии. Соответствующее предложение поступило от ООО "Центральная концессионная компания".

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 29 марта по 4 апреля.