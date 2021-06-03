Экс-сотрудник нижегородского ГУФСИН предстанет перед судом Происшествия

Станислав Телегин Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Бывший первый заместитель нижегородского ГУФСИН Станислав Телегин предстанет перед судом. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году, когда он был начальником оперативного управления ГУФСИН, он потребовал от находящегося в его подчинении сотрудника купить за свой счет кондиционер - для установки в служебном кабинете. В итоге у Станислава Телегина появился кондиционер в кабинете здания по ул. Артельной.

Кроме того, в декабре 2017 года обвиняемый после того, как его служебный автомобиль попал в ДТП, потребовал от подчиненного сотрудника оплатить ремонт указанного транспортного средства.

Отмечается, что мужчина свою вину в инкриминируемых ему деяниях не признал, а из органов ГУФСИН был уволен по отрицательным основаниям.

Противоправные действия обвиняемого выявлены по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

Напомним, в декабре прошлого года суд изменил меру пресечения троим сотрудникам ГУФСИН по Нижегородской области, включая заместителя руководителя ведомства. Теперь им запрещено совершать определённые действия, тогда как раньше они находились под домашним арестом.

В ноябре суд отправил под домашний арест заместителя начальника ГУФСИН по Нижегородской области Дмитрия Тарасова, подозреваемого в мошенничестве. Дмитрий Тарасов был задержан оперативниками регионального УФСБ совместно с главным инженером Дмитрием Муратовым в ходе обысков на работе 13 ноября. Они подозреваются в организации поборов с подчиненных им руководителей колоний.

Ранее по подозрению в организации преступной схемы по обиранию своих же коллег был задержан заместитель начальника ГУФСИН России по Нижегородской области Виталий Гудков. В сентябре этого года его также отправили под домашний арест.

Также главные экономисты ГУФСИН по Нижегородской области оказались причастны к поборам своих подчиненных: арестовали другого заместителя начальника регионального ГУФСИН, полковника внутренней службы Евгения Сычева. Арестованный подозревался в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Фигурантом по делу выступил и начальник отдела оплаты труда ГУФСИН, полковник внутренней службы Степан Вахонин.

Следователи полагают, что Сычев и Вахонин выписывали своим коллегам незаконные премии в обмен "на откаты" в 30%. По информации регионального СУ СК РФ, сумма "откатов" варьировалась от 30 до 50 тысяч рублей.

Добавим, что несколько дней назад в ведомстве произошли серьезные кадровые изменения. Виктор Брант стал начальником ГУФСИН по Нижегородской области. До этого он руководил ГУФСИН по Челябинской области. Предыдущий руководитель нижегородского управления – Николай Теущаков, был отправлен в отставку в ноябре прошлого года.