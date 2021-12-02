Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 6 по 12 декабря 2021 года Культура и отдых

Спектакль Путешествие в изумрудный город Карагандинского академического театра музыкальной комедии Фото: с сайта Нижегородского театра кукол

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 6 по 12 декабря 2021 года.

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

7 декабря - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);

8 декабря - спектакль по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+);

9 декабря - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);

10 декабря - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+);

11 декабря - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

12 декабря - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

8 декабря - оперетта Имре Кальмана "Сильва" (12+);

10 декабря - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро"(6+);

11 декабря - оперетта Имре Кальмана "Мистер Икс" (12+);

12 декабря - концерт хореографического отделения Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева "Зимняя сказка" (6+);

12 декабря - оперетта Гия Канчели "Ханума" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

7 декабря - спектакль по пьесе Рэя Куни "№13" (16+);

8 декабря - спектакль по пьесе Антона Чехова "Вишневый сад" (12+);

9 декабря - спектакль на основе повести Аркадия Аверченко "Подходцев и двое других" (12+);

10,11 декабря - спектакль по пьесе Владимира Жеребцова "Прямой Кузьма Минин" - "Смута" (12+);

11,12 декабря - спектакль по пьесе Александра Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского" (12+);

12 декабря - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

11,12 декабря - спектакль по произведению Александра Островского "Доходное место" (16+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

6 декабря - спектакль Карагандинского академического театра музыкальной комедии на основе восточной сказки "Томирис и златогривый Тарлан" (0+);

7 декабря - спектакль Карагандинского академического театра музыкальной комедии по сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" (0+);

8 декабря - спектакль Карагандинского академического театра музыкальной комедии по произведению Александра Волкова "Путешествие в Изумрудный город" (0+);

11 декабря - спектакль по сказке Корнея Чуковского "Доктор Айболит" (6+);

12 декабря - спектакль по мотивам сказки "Морозко" (6+).

Детский театр "Вера":

8 декабря - спектакль по мотивам произведения Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" (0+);

9,10 декабря - спектакль по пьесе Николая Гоголя "Ревизор" (12+);

11 декабря – спектакль по произведению Виктора Драгунского "Денискины рассказы" (6+);

12 декабря - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

11 декабря - балет Сергея Прокофьева в исполнении театра танца "Солнечный бестселлер" "Золушка" (6+);

12 декабря - оперетта Франца Легара "Граф Люксембург" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

8 декабря – спектакль - кавер-версия по мотивам пьес Александра Пушкина "Маленькие трагедии" (16+);

11 декабря - пластический спектакль "Жизнь в стиле танго" (16+);

12 декабря - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);

12 декабря – спектакль по пьесе Владимира Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

11 декабря - спектакль по мотивам казахских сказок "Золотой нож" (6+);

11 декабря - спектакль драматического отделения по пьесе Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" (16+);

12 декабря - спектакль по произведению Николая Гоголя "Ревизор" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

8 декабря - концерт-спектакль Сати Спиваковой и Владимира Кошевого "Как свежи были розы" - абонемент №6 "Ассамблея ассамблей" (6+);

9 декабря - концерт джазового оркестра "JP Big Band" (Москва, 6+);

12 декабря - концерт ансамбля танца "Пионерия" - абонемент №12 "Звездный шанс" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

7 декабря - концерт класса профессора Н.Ю Волковой (концертмейстерское мастерство) (6+);

8 декабря - концерт "Русские сказки и песни без слов" (6+);

9 декабря - концерт профессора М.П. Евсиковой (альт) (6+);

10 декабря - концерт класса доцента Е.А. Рогозина (флейта) (6+);

11 декабря - концерт класса ст. преподавателя Н.О. Гольцева (специальное фортепиано) (6+);

12 декабря - концерт Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

7 декабря - лекция "Природные зоны Земли" (12+);

9 декабря - программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+),программа "В глубины Вселенной" (12+);

10 декабря - джазовый проект планетария и Tony Karapetyan Trio "Слияние со Вселенной. Космический джаз" (6+);

11 декабря - программа "Как-то зимним вечерком… (путешествие по спутникам планет-гигантов)" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Хрумка и волшебная ракета. Планета динозавров" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), программа "Археоастрономия Майя. Теряя звезды. Полет фантазии" (6+), концерт "Музыка среди звезд" - "Времена года" А. Вивальди (12+), программа "Созвездия" (12+);

12 декабря - программа "Удивительное приключение Дракоши. Космикс" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Хрумка и волшебная ракета. Планета динозавров" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо зимы" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Полет фантазии. Возвращение на Луну навсегда. Сокровища Вселенной" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка работ Владимира Величко "Живописное измерение" (0+);

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (0+), экспозиция зарубежного искусства (0+), "НИЖГРАФ-2021" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Названо Вазари. Готика" - с 11 декабря;

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

Планируемые мероприятия:

Арсенал: