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Общество

Василий Евстафьев: "Стресс – провокатор развития кожных заболеваний"

08 сентября 2023 10:47  [75] Общество

Кожных заболеваний, как и других видов болезней, — множество. Все они неприятны, а некоторые даже опасны для здоровья и жизни человека. Причины кожных заболеваний, в большинстве случаев, кроются в сбоях работы внутренних органов, являющихся своеобразной человеческой "лабораторией", а именно – это печень, поджелудочная железа, почки и лимфатическая система, кардиналами которой являются селезенка и кишечная система человека. 

А сбои могут быть вызваны инфекциями, неправильным и нерациональным питанием и даже стрессами. О том, как стресс может повлиять на развитие кожных заболеваний, рассказывает главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.

- Василий Иванович, правда ли, что стресс может способствовать развитию кожных заболеваний?  

- Кожа и эмоциональное состояние очень тесно взаимосвязаны. Когда мы что-то принимаем близко к сердцу, то «бегут мурашки по коже». Или накануне важной встречи мы взволнованы, плохо спим, и наутро появляется воспаление на лице.

Такие кожные заболевания, как псориаз и нейродермит, крапивница или герпес, возможно, тесно связаны с психическим состоянием. По этой причине врачи говорят и о психосоматических дерматозах. Исследования показывают, что психологические факторы оказывают значительное влияние на проявления, течение и терапию этих заболеваний кожи. Рассмотрим взаимосвязь эмоций и кожных проблем.

* Кожный зуд. Стресс может вызвать выброс нейропептидов в различных нервных окончаниях кожи. Эти химические вещества являются причиной того, что во многих случаях вы можете чувствовать зуд без видимой причины.

Интересно, что наше тело реагирует на сильный стресс почти так же, как на укус комара. Гистамин высвобождается, чтобы инициировать воспалительную фазу заживления ран. Это сопровождается отеком, покраснением и зудом. Когда мы находимся в состоянии сильного стресса, наша кожа может чесаться даже без внешних воздействий. Это может привести к тому, что мы будем бесконтрольно чесаться и травмировать кожу.

* Обезвоживание. Кожа выполняет важную защитную функцию. Роговой слой (внешний слой кожи) состоит из ороговевших клеток, сцементированных липидами и покрытых гидролипидной пленкой. Эта конструкция является барьером от нежелательных вторжений и от потери влаги.

Однако чрезмерный стресс снижает способность кожного барьера к регенерации. Он становится пористым, что позволяет большему количеству влаги испаряться с кожи. Поэтому, когда мы испытываем стресс, наша кожа может становиться все более грубой и сухой.

* Ускоренное старение. Помимо предрасположенности, внешние факторы также играют важную роль в том, как быстро меняется наша кожа. Постоянно высокий уровень кортизола, вызванный стрессом, снижает эластичность кожи и нарушает ее барьерную функцию. Следствием являются морщины, истончение кожи, снижение эластичности и недостаток влаги. В результате стресс ускоряет старение кожи.

* Замедленное заживление ран. Тело реагирует на хронический стресс постоянно повышенным уровнем кортизола. Но он предназначен только для кратковременного повышения производительности. Если в организме слишком много кортизола в течение длительного периода времени, это ухудшает заживление ран. Прыщики, мелкие ранки, трещинки – от всего этого наша кожа восстанавливается гораздо медленнее, чем обычно.

* Обострение дерматологических заболеваний. Стресс усугубляет не вызванные им дерматологические заболевания, такие как псориаз, розацеа, себорейный дерматит. 

Вспышки этих патологий становятся более острыми и возвращаются к норме, когда человек достигает спокойствия.

- Дайте, пожалуйста, несколько советов, как избежать развития кожных заболеваний из-за воздействия стресса. 

- Прежде всего, следует заботиться о своем психологическом здоровье и повышать навыки стрессоустойчивости. Полностью избежать последствий стресса вряд ли получится, но можно минимизировать его воздействие.

* Не пренебрегайте очищением кожи, даже если устали.
* Высыпайтесь. Семь-восемь часов сна каждую ночь – оптимальное количество сна, которое избавит кожу от следов стресса.
* Используйте под крем, сыворотки, обогащенные гиалуроновой кислотой и витамином С.
* Для борьбы с неровностями кожи и тусклым цветом лица ежедневно используйте эксфолианты (пилинги).
* Перед выходом из дома вне зависимости от сезона используйте крем с солнцезащитным фактором SP F15-25.

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Теги:
Медицина и здоровье
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