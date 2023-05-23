Начальник Управления спецсвязи по ПФО Сергей Логунов рассказал о работе с уникальными грузами

Начальник Управления специальной связи по ПФО Сергей Логунов в интервью ИА "НТА-Приволжье" рассказал о работе с уникальными грузами.
Согласно информации, в деятельность спецсвязи есть шесть направлений. Ее сотрудники перевозят секретные документы, деньги, драгоценные металлы, украшения, наркотические средства и их прекурсоры.
Также спецсвязь оказывает обычные почтовые услуги и осуществляет грузоперевозки среди разных субъектов.
Среди уникальный грузов Сергей Логунов отметил перевозку по регионам Приволжского округа Кубка Гагарина в 2022 году.
"Огромный, очень красивый серебряный кубок", - отметил он.
Также услуги по перевозке предоставляются учреждениям культуры и искусства.
"Много музейных экспонатов мы перевозили: знаменитого мамонтенка, золотой оклад иконы Казанской Божьей матери, одну из главных святынь мусульманского мира – волос пророка Мухаммеда. В Самару перевозили экспонаты Эрмитажа для выставки. Среди наших клиентов много ювелирных заводов, которые перевозят свои изделия из драгоценных металлов и камней", - рассказал Сергей Логунов.
Полностью с интервью можно ознакомиться на сайте ИА "НТА-Приволжье".
Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Нижегородской области и Управление спецсвязи подписали соглашение о сотрудничестве.
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