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Депутаты скорректируют бюджет Нижнего Новгорода с учётом строительства метро

17 января 2024 12:19  [73] Экономика

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Депутаты Гордумы Нижнего Новгорода 17 января провели заседание постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике. В ходе мероприятия они обсудили предстоящие изменения в бюджете на текущий год и плановый период 2025-2026 годов.

В частности, предполагается за счёт межбюджетных трансфертов увеличить доходную и расходную части бюджета на продление Автозаводской и Сормовско-Мещерской линий метрополитена: в 2024 году - на 14 млрд рублей и в 2025 году - на 23,2 млрд рублей.

После внесения правок обновлённые параметры бюджета будут следующими:

- на 2024 год: доходы – 68,038 млрд рублей, расходы – 70,48 млрд рублей, дефицит – 2,44 млрд рублей;
- на 2025 год: доходы – 75,42 млрд рублей, расходы – 76,43 млрд рублей, дефицит – 1,007 млрд рублей;
- на 2026 год (без изменений): доходы – 53,3 млрд рублей, расходы – 53,6 млрд рублей, профицит – 315,1 млн рублей.

Напомним, депутаты Думы Нижнего Новгорода на заседании 13 декабря утвердили бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. 27% расходов будут направлены на развитие города.

Документ предварительно рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям, а также по экологиигородскому хозяйству и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

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Теги:
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