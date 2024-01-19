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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 14,1 млрд рублей

24 января 2024 12:54  [47] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бюджет Нижнего Новгорода увеличен на 14,1 млрд рублей за счет межбюджетных трансфертов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев по итогам заседания городской Думы.

Согласно информации, доходная часть бюджета составляет 68 млрд рублей, что уже больше итоговых показателей 2023 года.

Межбюджетные трансферты будут направлены на продление обеих линий нижегородского метрополитена.

Также депутаты приняли в муниципальную собственность 11 квартир для детей-сирот в Сормовском районе и Новинках.

Кроме того, депутаты поддержали предложение об увековечении памяти нижегородцев, погибших во время СВО.

Напомним, после внесения правок обновленные параметры бюджета выглядят следующим образом:

- на 2024 год: доходы – 68,038 млрд рублей, расходы – 70,48 млрд рублей, дефицит – 2,44 млрд рублей;
- на 2025 год: доходы – 75,42 млрд рублей, расходы – 76,43 млрд рублей, дефицит – 1,007 млрд рублей;
- на 2026 год (без изменений): доходы – 53,3 млрд рублей, расходы – 53,6 млрд рублей, профицит – 315,1 млн рублей.

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов на заседании 13 декабря 2023 года. 27% расходов будут направлены на развитие города.

Документ предварительно рассмотрели комиссии по социальной политике, по транспорту и дорожному хозяйству, по местному самоуправлению и по имуществу и земельным отношениям, а также по экологиигородскому хозяйству и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

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Теги:
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