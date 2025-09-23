Александр Прудник: "Детские лагеря отдыха являются государственной задачей" Общество

О важности организации детских летних лагерей в Нижегородской области высказался старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник.

Он подчеркнул, что детские лагеря являются важнейшим элементом национальных проектов "Семья" и "Молодёжь и дети". Востребованность у населения в организованном летнем отдыхе детей необычайно высока. Причем, указал Прудник, с развитием общества эта востребованность только возрастает.

"Одним из социальных законов является удлинение периода детства и его значимости в процессе развития общества. Переход от традиционного к индустриальному обществу ознаменовался резким ростом внимания к институциональной организации детства как образа жизни. Отсюда последовало, например, создание во всех развитых стран специальных детских организаций", - напомнил эксперт.

Прудник отметил, что в конце ХХ и в начале ХХI века в силу определенных социальных изменений значимость централизованного организованного отдыха детей существенно снизилась. Но в настоящее время потребность в такой форме организации летнего оздоровительного отдыха детей вновь начала возрастать.

"Фактически стартовало энергичное восстановление утраченной инфраструктуры системы детских летних лагерей. Социальный запрос на это сформирован не только со стороны родителей, но, что не менее важно, со стороны самих детей и, самое главное, вполне осознается в качестве важной задачи государством", - добавил эксперт.

Возвращение проблемы детского летнего оздоровительного отдыха в фокус общественного внимания определяется тремя основными факторами, считает Прудник.

Во-первых, нынешний образ жизни детей с его низкой физической активностью, делает необходимым создания внешних условий для полноценного их физического развития. Во-вторых, доступ к социальным сетям привел к дефициту непосредственного общения детей между собой, виртуальное общение все больше подменяет реальное. В-третьих, современные системы получения информации детьми и молодыми людьми ведут к разрушению единого культурного и ценностного пространства, на котором базируется общество. Этот феномен определяется как информационная секта", - рассказал старший научный сотрудник Института политической психологии.

По мысли Прудника, сегодня молодые люди из всего многообразия информации выбирают только то, что им сейчас интересно, объединяются в виртуальные сообщества вокруг общих тем и отгораживаются от другой информации и других сообществ.

"Детские летние лагеря являются наиболее эффективных средством преодоления этих негативных тенденций в социализации детей. Это задача настолько важна для нашей страны, что следует рассмотреть возможность введения системы всеобщего бесплатного детского летнего отдыха. На первый взгляд такой подход выглядит утопией, однако не следует забывать, что некогда всеобщее бесплатное среднее образование тоже казалось невозможным. Лагеря отдыха и оздоровления детей являются государственной задачей, поэтому именно оно и должно принимать на себя основные расходы по ее реализации. Для имиджа Нижегородской области очень важно, что в этом движение она находится на передовых позициях, демонстрируя другим регионам, как следует эффективно реализовывать это проект, опираясь на собственные внутренние материальные и организационные ресурсы", - резюмировал эксперт.