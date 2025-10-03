Андрей Самсонов: "Инициатива о 12-летнем обучении сейчас не имеет смысла" Общество

О бессмысленности перехода на 12-летнее обучение в школах рассуждает Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Последнее время, а это уже как минимум лет тридцать, реформы в образовании начинаются с вопросов, которые собственно к образованию относятся очень опосредованно. То вводят 11-летку, то предлагают учить чуть ли не с пятилетнего возраста, то рассматривают систему образования исключительно в качестве "сферы оказания услуг" населению. Инициатив множество, вот только ни одна не касается сущностных вопросов. А именно: чему учить, как учить, зачем учить", - отмечает эксперт.

По словам Самсонова, сегодня в стране одна из самых востребованных и "популярных" (в смысле оплаты) профессий - курьеры доставки. Эксперт задается вопросом: "Им точно необходимо 12 лет образования?" Или очередному "менеджеру по продажам", который в реальности сядет на кассу в "Пятерочке" или на телефон в "Озоне". А их востребованность, пусть даже вызванная некоторыми "перекосами" рынка труда, вполне реальна.

Вторая проблема - ИИ (искусственный интеллект, в любой из его форм) и будущая роботизация в очень многих сферах. Будущему оператору БПЛА (или иных беспилотных систем) тоже необходимо 11-12-летнее образование? Серьезно? Или мы собираемся за счет государства давать образование молодежи исходя из принципа "чтобы было", но абсолютно будет не востребовано в дальнейшем? Эти вопросы сегодня в полной мере относятся как к общеобразовательной, так и высшей школе. Обе пребывают в кризисе, и этот кризис никак не связан с продолжительностью обучения.

Третья проблема - информационные технологии, а, точнее, абсолютная доступность знаний. Любой, при наличии желания, может получить доступ к лекциям ведущих вузов страны и мира по большинству предметов. Найти и выполнить соответствующие задания. При наличии мотивации и желания. Нет никаких проблем в доступе к научной литературе, источникам и всему тому, что ранее являлось привилегией обучения в различных вузах или школах. Аналогично - платное репетиторство, которое нивелирует различия в уровнях подготовки между школами. Аргумент о том, что "платное" означает "недоступное", в нашем случае, можно не учитывать, так как лишний год содержания родителями (при 12-летке) великовозрастного ученика тоже не бесплатный.

"Инициатива не имеет никакого смысла вне реформы общеобразовательной школы в целом, то есть ее обсуждение сегодня бессмысленно. Эффективным может быть и 4, и 8, и 12 лет - в зависимости от цели, задач и прочих нюансов. Просто в качестве исторического экскурса - технологическое лидерство СССР в 50-70-е годы во многом обеспечивали те, у кого в качестве первого образования числилось 4 класса церковно-приходской школы", - заключил эксперт.