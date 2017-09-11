Михаил Бородько: в матче против "Олимпийца" не будет легко даже лидеру ФНЛ

Михаил Бородько
Фото: ФК "Олимпиец"
После матча против ФК "Балтика" на вопросы корреспондента НИА "Нижний Новгород" ответил вратарь нижегородского "Олимпийца" Михаил Бородько.
- До кубкового матча вы сидели в запасе. Рассчитывали, что именно игра в Кубке России поможет вам занять место в основе?
- В матче на Кубок тренеры многим ребятам дали получить игровую практику, в том числе и мне. Лично я в поединке с владимирским "Торпедо" хотел дать понять всем, что в "Олимпийце" есть замена и на "последнем рубеже". Мы выиграли тот матч, я не пропустил, а затем стал играть и в первенстве ФНЛ.
- Какие у вас отношения с другим вратарем "Олимпийца" Артуром Анисимовым?
- Отношения с голкиперами отличные: и с Артуром Анисимовым, и с Колей Сысуевым, как на тренировках, так и в быту.
- Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев много забивал, в том числе и лучшим вратарям мира. Помогает ли он советом вам и Анисимову?
- Николай Николаевич, бывает, говорит нам перед тренировками: "Встаньте в "раму", проверю вас". А персонально с голкиперами работает тренер вратарей "Олимпийца" Александр Сергеевич Гутеев.
- "Олимпиец" в большинстве матчей действует от обороны. Насколько сложно вратарю играть, когда соперник много атакует?
- Всегда сложно много обороняться, необходимо сохранять концентрацию до последних секунд и выполнять установку тренера всей команде.
- За счет чего удалось достичь положительного результата в игре с "Балтикой"?
- В поединке с "Балтикой" мы были единым целым, парни бились в каждом игровом моменте, и даже после удаления Саши Филина все играли максимально надежно, отрабатывая за себя и за партнера.
- Следующий матч "Олимпийцу" предстоит сыграть против "Енисея", который пока идет на первом месте и много забивает. Что нужно сделать, чтобы хорошо сыграть против лидера ФНЛ?
- Нужно строго выполнять тренерскую установку. Мы тщательно разберем соперника и постараемся достойно противостоять лидеру. Легко на нашем искусственном поле не будет даже "Енисею". Я уверен в этом.
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