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Экономика

"Нам бы хотелось, чтобы Дзержинск включили в качестве участника при реализации нацпроектов", - Иван Носков

29 ноября 2018 16:26  [67] Экономика
Иван Носков

Иван Носков

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

"Нам бы хотелось, чтобы Дзержинск включили в качестве участника при реализации нацпроектов", - сказал и.о. главы администрации города Дзержинска Иван Носков, комментируя рассмотрение бюджета Нижегородской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в первом чтении.

"Говорят, что хорошо спланированный бюджет – это верный сторожевой пёс, который охраняет ваш жизненный комфорт и планы на будущее. В этом году на областном уровне по инициативе губернатора Глеба Никитина разработан проект по внедрению в регионе модельных бюджетов муниципальных образований. Что это дает городу? В первую очередь, доля региональных трансфертов стала выше, чем пару лет назад", - отметил Носков.

По его словам, в 2019 году финансовая помощь Дзержинску из областного бюджета, с учетом модельных расходов, увеличена по сравнению с 2018 годом на сумму более 440 млн рублей. "Это привело к увеличению показателя бюджетной обеспеченности города на душу населения с 8,7 тысяч рублей в 2018 году до 11,7 тысяч рублей в 2019 году", - рассказал и.о. главы горадминистрации.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы Дзержинск включили в качестве участника при реализации нацпроектов. Мы в свою очередь готовы предусмотреть софинансирование на участие в любом проекте за счет своих источников. Например, для Дзержинска одна из актуальных тем - экология. В настоящее время в проекте бюджета по программе защиты окружающей среды на ликвидацию свалок у нас предусмотрено 8 млн рублей. Да, сумма увеличилась, в том числе за счет областных субсидий. Но если бы город смог получить дополнительные средства, мы смогли решить существующую проблему гораздо быстрее", - подчеркнул Носков.

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