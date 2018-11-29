Нижний сегодня: главные события дня Общество

Нижегородская область намерена помочь стране вдвое увеличить количество научных исследований

Нижегородская область, обладая большим количеством отраслевых институтов и организаций, которые занимаются исследованиями и разработками, намерена помочь стране вдвое увеличить количество научных исследований. Более того, область хочет претендовать на статус научно-образовательного центра.

Глеб Никитин поручил создать компанию для управления Научно-образовательным центром

В состав управляющей компании войдет команда, которая займется оперативной доработкой концепции центра и организацией взаимодействия между наукой, образованием, промышленностью и бизнесом.

Нижегородская область и "ЛУКОЙЛ" намерены развивать инвестиционные проекты

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководство компании "ЛУКОЙЛ" на встрече обсудили масштабный проект компании, который она реализует в Кстове. Губернатор сказал, что область намерена развивать сотрудничество с ЛУКОЙЛом, прежде всего в части инвестиционных проектов.

Количество городских электричек в Нижнем Новгороде увеличится с 9 декабря

В настоящее время по маршруту Московский вокзал-пр.Гагарина ходит по четыре электрички ежедневно, с 9 декабря будет курсировать по шесть электричек.

Комиссия отберёт кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области 4 декабря

4 декабря экспертная комиссия оценит программы кандидатов по развитию сферы экологии в регионе. По итогам заседания губернатору будут предложены от трёх до пяти кандидатур.

Администрация планирует отменить работу еще одного нижегородского маршрута из-за нарушений

Речь идет об отмене маршрута Т-60 (ул.Усилова – ул.Янки Купалы) из-за многочисленных нарушений, выявленных в ходе проверок. В перечень нарушений входит отсутствие у водителей карт маршрута и путевых листов, а также незаконная продажа билетов с логотипом "Минтранс РФ".

Новый мост через р.Узолу в Нижегородской области планируется открыть к 1 сентября 2019 года

Существующий мост полностью закрыли для движения в ноябре 2018 года. Строительные работы ведет ООО "Магистраль". Проект предусматривает строительство нового моста на месте старого и реконструкцию участков дорог на подъездах к мосту.

Освещение на участке в 1,3 км отсутствовало Гребеном канале, создавая аварийную ситуацию

Прокуратура также считает, что помимо аварийной ситуации, отсутствие освещения способствует различным преступлениям. Выявив данный фактор, ведомство потребовало от руководителя обслуживающего данную трассу предприятия устранить нарушения. В настоящее время представление находится на рассмотрении.

Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Нижегородской области

4 декабря осадков не прогнозируется, температура воздуха составит -8°...-3°. К середине недели в регион снова придёт небольшой снег, воздух местами прогреется до 0°. Все дни на дорогах ожидается гололедица.