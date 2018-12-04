Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глеб Никитин назначил главой представительства Нижегородской области в Москве Артема Булатова

Артему Булатову поставлена задача продолжать активную деятельность нижегородского представительства по взаимодействию с федеральными органами власти и лоббированию интересов региональной экономики.

Нижегородский ресторан "Ока" хочет через суд взыскать с ХК "Торпедо" 1,4 млн рублей долга за питание игроков клуба

Представитель команды сказал, что долг образовался за период игрового сезона 2017-2018 годов. В настоящее время исковое заявление ресторана оставлено без движения до 17 декабря в связи с тем, что в материалах не представлено подтверждение вручения ответчику уведомления.

Теннис хотят внедрить в нижегородских школах в качестве дополнительного урока

Теннис в качестве дополнительного урока планируется внедрить в 24 школах Нижнего Новгорода и 30 учебных заведениях Дзержинска, Бора, Кстова, Арзамаса, Семенова, Заволжья и Городца. Между тем сейчас окончательного решения не принято, данный вопрос еще будет прорабатываться.

Первые классы гимназии № 13 Нижнего Новгорода закрыты на карантин

Несмотря на то, что классы закрываются на карантин, в Нижнем Новгороде заболеваемость ОРВИ пока ниже эпидемических порогов.

Бюджет Нижегородской области за 11 месяцев исполнен с профицитом в 11 млрд рублей

Доходы областного бюджета получены в сумме 143,1 млрд рублей, расходы - в 131,9 млрд рублей. Таким образом бюджет исполнен с профицитом в 11,2 млрд рублей.

Станислав Прокопович может возглавить комиссию Думы Нижнего Новгорода по транспорту

Действующий председатель транспортной комиссии Думы Алексей Гойхман написал заявления о выходе из состава комиссии и досрочном сложении полномочий председателя комиссии. На ближайшем заседании Думы будут приняты решения о досрочном сложении Алексеем Гойхманом полномочий председателя и о выборе нового председателя транспортной комиссии,

Госдолг Нижегородской области за 11 месяцев снизился на 4% - до 72,8 млрд рублей

По данным министерства, снижение долговых обязательств области обусловлено "эффективным управлением ликвидностью по счетам регионального бюджета в течение года с целью минимизации расходов на обслуживание долга".

Владислав Атмахов: "С 1 января 2019 года мусор становится товаром"

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликовано интервью председателя комитета по экологии Законодательного собрания Нижегородской области Владислава Атмахова, который в эфире программы "Герои Волги" рассказал о "мусорной мафии", предстоящей реформе и утилизации бытовых отходов.

"Нужны механизмы, которые не позволят действующим незаконно коллекторам чувствовать себя безнаказанными", - Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал резонансную тему с угрозами коллекторов семье нижегородцев.

Он поручил департаменту региональной безопасности Нижегородской области взять на контроль ход расследования и доложить по итогам.