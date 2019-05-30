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04 июня 2019 19:03  [164] Нижний сегодня: главные события дня
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04 июня 2019 18:23  [152] Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня
04 июня 2019 17:57  [194] Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года
04 июня 2019 17:35  [218] Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях
04 июня 2019 17:22  [140] Более 350 людей с ОВЗ участвуют в культурно-спортивном фестивале "Дружба народов" в Нижнем Новгороде
04 июня 2019 16:58  [183] Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода
04 июня 2019 15:40  [265] Сергей Морозов и Владимир Панов обсудили с нижегородцами перспективы строительства гостиницы на Мануфактурной
04 июня 2019 15:29  [149] Более 10 тысяч детей и родителей посетили семейный "Фестиваль мороженого" в Нижегородской области
Общество

Нижний сегодня: главные события дня

04 июня 2019 19:03  [164] Общество

Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня

На первом заседании его участники выбрали председателя экспертного совета, а также разделились по шести направлениям: "городская среда", "медиапроекты/кино", "цифровые технологии", "туризм", "событийная программа" и "просвещение".

Конкурс по выбору подрядчика строительства обхода Балахны состоится в 2020 году

Сейчас специалисты ведут корректировку проекта, после чего будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.

Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года

Переходить на раздельный сбор мусора регион будет поэтапно. В течение лета планируется организовать отдельный вывоз ПЭТ пластика, а с 1 января 2020 года - перейти на полноценный раздельный сбор.

Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях

В результате разработчик внес в концепцию ряд изменений.

Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород"

Дмитрий Черышев остается в команде, поскольку у правительства региона и у ФК "Нижнего Новгорода" общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время планируется детально обсудить подготовку к новому сезону.

Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода

Пройти в здание ученики смогут двумя способами: воспользоваться системой или специальной именной картой прохода через турникет, что исключает возможность их передачи посторонним лицам.

Порядка 30 площадок будет организовано на фестивале "Горький fest-2019" в Нижнем Новгороде

Организаторы обещают, что фестиваль в этом году будет масштабнее, чем предыдущие.

Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания

Начальная (максимальная) цена контракта составила 24,6 млн рублей. Подрядчику предстоит построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.

Роскачество нашло в чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку

Эксперты проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши и по итогам проверки опубликовали результаты своих исследований.

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