Нижний сегодня: главные события дня

Первое заседание экспертного совета проекта "Команда 800" прошло в Нижнем Новгороде 4 июня
На первом заседании его участники выбрали председателя экспертного совета, а также разделились по шести направлениям: "городская среда", "медиапроекты/кино", "цифровые технологии", "туризм", "событийная программа" и "просвещение".
Конкурс по выбору подрядчика строительства обхода Балахны состоится в 2020 году
Сейчас специалисты ведут корректировку проекта, после чего будет объявлен конкурс по выбору подрядчика.
Полноценный раздельный сбор мусора организуют в Нижегородской области с января 2020 года
Переходить на раздельный сбор мусора регион будет поэтапно. В течение лета планируется организовать отдельный вывоз ПЭТ пластика, а с 1 января 2020 года - перейти на полноценный раздельный сбор.
Более 60 предложений по благоустройству парка "Швейцария" внесли нижегородцы на общественных обсуждениях
В результате разработчик внес в концепцию ряд изменений.
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород"
Дмитрий Черышев остается в команде, поскольку у правительства региона и у ФК "Нижнего Новгорода" общие планы по развитию нижегородского футбола. В ближайшее время планируется детально обсудить подготовку к новому сезону.
Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода
Пройти в здание ученики смогут двумя способами: воспользоваться системой или специальной именной картой прохода через турникет, что исключает возможность их передачи посторонним лицам.
Порядка 30 площадок будет организовано на фестивале "Горький fest-2019" в Нижнем Новгороде
Организаторы обещают, что фестиваль в этом году будет масштабнее, чем предыдущие.
Благоустройством Гребного канала в Нижнем Новгороде займется московская компания
Начальная (максимальная) цена контракта составила 24,6 млн рублей. Подрядчику предстоит построить террасу, отремонтировать объекты озеленения, установить скамейки, урны и информационные стенды, спланировать ландшафт.
Роскачество нашло в чае известных марок пестициды, плесень и кишечную палочку
Эксперты проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок из России, ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши и по итогам проверки опубликовали результаты своих исследований.
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