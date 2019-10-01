"Поставленные международным форумом "Россия - спортивная держава" задачи отвечают вызовам времени", - Евгений Лебедев Политика

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, говоря о работе Международного спортивного форума "Россия – спортивная держава", подчеркнул, что большое событие для Нижегородской области.

"Представители российского и мирового спортивного движения в формате конструктивного диалога обсуждают самые актуальные вопросы. В их числе – развитие спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятия физической культурой, взаимодействие спортивного и бизнес- сообществ. Очевидно, что поставленные форумом задачи отвечают вызовам времени. Спорт является тем самым ориентиром, который вдохновляет и объединяет многих людей независимо от возраста и профессии", - заявил он

По его словам, депутаты регионального парламента считают развитие спорта одним из безусловных приоритетов.

"В Нижегородской области ведется большая работа по созданию инфраструктуры для спорта и отдыха – строятся физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и катками. Нижний Новгород получил мощный импульс к развитию спорта после организации и проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Многое делается, чтобы сохранить и приумножить славные спортивные традиции региона, привлечь население к активным занятиям спортом", - отметил председатель Законодательного собрания.

"Однако очень важно, чтобы наряду с крупными объектами появлялись и небольшие спортплощадки, оснащенные всем необходимым для поддержания отличной физической формы в любом возрасте. И необходимо обеспечить доступность спортивных сооружений, которые в идеале должны быть в каждом дворе. Сейчас такие площадки появляются в районах области в рамках реализации национальных проектов. Недавно я был на открытии спортплощадки с говорящим названием "Готов к труду и обороне!" на Бору. Уверен, что такие объекты станут популярными у жителей области разных возрастов", - заметил Евгений Лебедев.

В продолжение темы спикер регионального парламента добавил, что массовый спорт, и прежде всего детский спорт – это основа для развития спорта высоких достижений.

"Развитие физкультуры, спорта – это чрезвычайно важное, государственное дело. От этого зависит и решение наших демографических проблем, и здоровье нации. Это и политическая задача, связанная с престижем страны на международном уровне. Именно об этом в конце марта на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта говорил президент РФ Владимир Путин. В частности, глава государства говорил и о необходимости развить в России систему дополнительных поощрений для спортсменов. Нижегородская область следует федеральному тренду. Сейчас на рассмотрении регионального парламента находятся два законопроекта, направленных на поощрение нижегородских чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Уверен, что комплекс предпринимаемых мер позволит нам успешно решить все поставленные задачи", - заключил Евгений Лебедев.

Напомним, VIII Международный спортивный форум "Россия – спортивная держава" открылся в Нижнем Новгороде 10 октября. Подписаны соглашения по развитию регби и футбола.