Нижний сегодня: главные события дня

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Известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах

Количество заболевших коронавирусом нижегородцев начало снижаться. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, за сутки, по данным на 19 января, зарегистрирован еще 471 случай заболевания.

Отметим, что по данным на 18 января было зарегистрировано 479 новых случаев, на 17 января – 484 случая, на 16 января – 485 новых случаев, на 15 января - 483 новых случая, на 14 января - 476 случаев.

С начала пандемии в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 78 689 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 790. Выздоровели 70 961 житель Нижегородской области. Умерли 1 938 человек.

Нижегородцы смогут записаться на COVID-вакцинацию через Госуслуги

Услуга будет доступна в ближайшее время. Об использовании портала для записи на вакцинацию от коронавируса заявил вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко.

"Уже сегодня в Нижегородской области через портал Госуслуг можно записаться на прививку в 35 пунктов вакцинации. Перечень пунктов вакцинации с адресами размещен на сайте нижегородского Минздрава, в разделе "Запись на вакцинацию от COVID-19". В ближайшие дни записаться на прививку через Госуслуги можно будет в любой из действующих в регионе пунктов вакцинации", - рассказал глава региона Глеб Никитин.

Напомним, сейчас любой желающий может записаться на сайте министерства здравоохранения региона. Необходимо указать свои ФИО, контактный телефон и выбрать пункт вакцинации. Пациенты, сделавшие прививку, получат сертификат, который является формой регистрации привитых от коронавируса.

Станцию снеготаяния в Нижегородском районе планируется построить к осени 2021 года

Согласно договоренности с администрацией Нижнего Новгорода, "Нижегородский водоканал" до конца января выйдет с частной концессионной инициативой по строительству данной станции. В апреле компания начнет работы, которые планируется завершить за 6 месяцев.

Напомним, что администрация Нижнего Новгорода расторгла концессионное соглашение с дочерней компанией АО "Нижегородский водоканал" - ООО "Городские инженерные системы" (ООО "ГИС") на строительство станций снеготаяния в Приокском и Нижегородском районах в декабре 2020 года. Дело в том, что под местом, где планировалась станция в Приокском районе, проходит газопровод большого давления. Перенести его слишком затратно, поэтому, как посчитали специалисты администрации Нижнего Новгорода, строить не целесообразно. Концессионное соглашение было заключено сразу на две станции. 

Смертельно больная нижегородка ищет хозяев для 60 кошек

Об этом рассказала жительница города Юлия Кунашкевич на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, у женщины рак последней стадии. Всю жизнь она спасала бездомных животных и заботилась о них. Сейчас, понимая всю ситуацию, пенсионерка раздает питомцев в добрые руки.

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