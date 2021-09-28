Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 12 по 17 октября 2021 года Культура и отдых

спектакль Московского художественного театра им. Чехова Звезда вашего периода Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 12 по 17 октября 2021 года

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

12 октября - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);

13 октября - спектакль по пьесе Саймона Уильямса "У каждого свои недостатки" (16+);

14 октября - спектакль по пьесе Марии Ладо "Очень простая история" (16+);

15 октября - спектакль по мотивам пьесы Хасинто Грау "Куклы" (16+);

16 октября - спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира "Укрощение строптивой" (16+);

17 октября - мюзикл по мотивам сказки Сергея Аксакова "Аленький цветочек" (0+);

17 октября - спектакль по пьесе Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

16 октября - музыкальная драма Модеста Мусоргского "Борис Годунов" (12+);

17 октября - балет Арама Хачатуряна "Спартак" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

12 октября - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

14 октября - спектакль Московского художественного театра им. Чехова "Звезда вашего периода" в рамках театрального фестиваля им. Горького (16+);

15 октября - спектакль Театра юного зрителя им. Брянцева (г. Санкт-Петербург) "Мещане" в рамках театрального фестиваля им. Горького (16+);

16 октября - спектакль театра-фестиваля "Балтийский дом" (г. Санкт-Петербург) "Ты, я..." в рамках театрального фестиваля им. Горького (18+);

17 октября - спектакль Московского академического театра им. Маяковского "Русский роман" в рамках театрального фестиваля им. Горького (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

14 октября - спектакль по пьесе Максима Горького "Васса Железнова" - "Васса" (16+);

15 октября - спектакль по пьесе Григория Горина "Прощай, конферансье " (12+)

16 октября - спектакль по мотивам русской народной сказки "Летучий корабль" (6+);

17 октября - мюзикл по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума "Волшебник страны OZ" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

14 октября - спектакль по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила" (6+);

15 октября - спектакль по пьесе Недялко Йорданова "Волк и козлята";

16 октября - спектакль по мотивам сказки Редьярда Киплинга "Слоненок" (6+);

17 октября - спектакль по пьесе Елизаветы Тараховской "По щучьему велению" (6+).

Детский театр "Вера":

16,17 октября - спектакль по пьесе Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой "Финист Ясный Сокол" (6+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

17 октября - мюзикл Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева "Парижские тайны" (12+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

13 октября - спектакль по пьесе Виктора Понизова "Аз есмь тварь" - "Тварь 5.8.7.6/2" (16+);

16 октября – спектакль - кавер-версия по мотивам пьес Александра Пушкина "Маленькие трагедии" (16+);

17 октября - пластический спектакль по мотивам пьесы Карло Гоцци "Любовь к трем апельсинам" - "Фата Морганы" (12+);

17 октября - спектакль в жанре - клоунада-буфф с элементами интерактива "Дорога чудес" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

16,17 октября - спектакль по произведению Николая Гоголя "Ревизор" (12+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

12 октября - концерт коллективов Вологодской филармонии в рамках гастрольного тура "Я отсюда родом-племенем" (6+);

16 октября - абонемент №3 "Оркестр крупным планом" (6+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

12 октября - концерт студентов консерватории "Opus 32" (6+);

13 октября - концерт памяти народного артиста РФ, профессора В.А. Кузнецова (6+);

17 октября - концерт к юбилею профессора В.Г. Старынина (6+);

17 октября - концерт вокальной кафедры к 75-летию ННГК (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

14 октября - программа "Первые на Марсе" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

15 октября - программа "Парад планет" (6+), программа "Далекие миры - иная жизнь?" (12+), программа "Созвездия" (12+);

16 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), лекция "Что шепчут звезды о любви?" (18+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Созвездия" (12+);

17 октября - программа "Парад планет" (6+), программа "Космическая книга странствий" (6+), лекция "Волшебница Луна" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), концерт и полнокупольная программа "Музыка среди звезд" - "Времена года" А. Вивальди (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Русская классика. Нерассказанные истории" в рамках проекта "Великие коллекции — нижегородцам" (0+), выставка "Нижний Новгород. Детали" (0+), выставка "Александр Невский" (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), выставка картины Лоренцо Лотто "Мадонна делла Грацие" из собрания Эрмитажа (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Кандинский, Малевич и русский авангард. К 100-летию нижегородской коллекции" (0+), выставка "Нижний Новгород. Детали. Часть II" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка "Билл Виола. Две работы классика видеоарта" (0+), выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).