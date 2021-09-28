Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 18 по 24 октября 2021 года Культура и отдых

Дядя Ваня Московского губернского драматического театра Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 18 по 24 октября 2021 года

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

19 октября - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

20 октября - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);

21,22 октября - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);

23 октября - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);

24 октября - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

22 октября - мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" (12+);

23 октября - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро"(6+);

24 октября - опера Франческо Пиаве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" - "Травиата" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

18 октября - спектакль Национального театра Белграда по пьесе Максима Горького - "Васса Железнова и другие" в рамках театрального фестиваля им. Горького (18+);

19 октября - спектакль по повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" в рамках театрального фестиваля им. Горького(16+);

20 октября - спектакль Центра театрального мастерства "Герои среди нас" в рамках театрального фестиваля им. Горького (18+);

21 октября - спектакль Московского губернского драматического театра по пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" в рамках театрального фестиваля им. Горького (16+);

22 октября - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);

23 октября - спектакль по пьесе Алексея Песегова "Гранатовый браслет" (12+);

24 октября - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

19 октября - спектакль по мотивам рассказа Д. Мамина-Сибиряка "Постойко" - "PRO Собак" (12+);

22, 23 октября - спектакль по пьесе Ульриха Хуба - "Умеют ли животные лгать?" (12+);

23 октября - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+);

24 октября - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Матушка Крапива" (6+);

24 октября - спектакль по рассказам Антона Чехова "Который из трех?" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

19 октября - спектакль по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила" (6+);

20 октября - спектакль по сказке Владимира Маслова "Иван Царевич и Серый Волк" (6+);

21 октября - спектакль по пьесе Нины Гернет "Маугли" (6+);

22 октября - спектакль по мотивам белорусской сказки "Из рога всего много" - "Дед Микула и Журавль" (6+);

23 октября - спектакль по пьесе А.Кобзевой, А.Левушкина "Храбрый портняжка" (6+);

23 октября - экскурсия по экспозиции музея театра "Руками мастера" (6+);

24 октября - спектакль по сказке Алексея Толстого "Золотой ключик" (6+).

Детский театр "Вера":

19 октября - спектакль по пьесе Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой "Финист Ясный Сокол" (6+);

22 октября - спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Трагическая история Гамлета, принца датского" (16+);

23 октября - спектакль по сказке Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Колокола-лебеди" (6+);

24 октября - спектакль по сказкам Корнея Чуковского "Бармалей-Бармалей-Бармалеище" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

23 октября - мюзикл по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский" (12+);

24 октября - балет театра танца "Солнечный бестселлер" - "Нефертити" в ДК "ГАЗ" (6+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

20 октября - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+);

23 октября - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);

24 октября - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);

24 октября - музыкально-пластический спектакль "Однажды в каникулах" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

24 октября - спектакль по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

19 октября - концерт музыканта Andru Donalds (12+);

23 октября - абонемент №1 "Александр Скрябин" (первый концерт цикла) (6+);

24 октября - концерт Образцового ансамбля танца "Надежда", абонемент №12 "Звездный шанс" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

20 октября - концерт класса ударных инструментов к 75-летию ННГК (6+);

22 октября - Открытие III международного органного фестиваля "VOX HUMANA" - Хироко Иноуэ (Япония) (6+);

23 октября - концерт класса преподавателя А.А. Химорода (концертмейстерское мастерство) (6+);

24 октября - концерт к юбилею С.А. Губайдулиной (6+);

24 октября - концерт Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова (6+);

24 октября - концерт "Орган и хор" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

19 октября - лекция "Такие разные звезды" (12+);

20 октября - программа "Планеты, открытые заново" (12+);

21 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Азбука звездного неба" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);

22 октября - программа "Созвездия" (12+);

23 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Азбука Земли" (6+), полнокупольная программа "Планета скрипки" (12+), программа "Естественный отбор" (12+);

24 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Созвездия" (12+), лекция "Детям о звездах" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Александр Невский" (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Нижний Новгород. Детали. Часть II" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка "Билл Виола. Две работы классика видеоарта" (0+), выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).