Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
18 октября 2021 15:40  [55] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 18 по 24 октября 2021 года
18 октября 2021 15:32  [51] Евгений Люлин посетил "Улановский фестиваль" джазовой музыки
18 октября 2021 10:30  [144] Нижегородский ТЮЗ открывает театральный лекторий
16 октября 2021 10:11  [390] Выставка старинных флотских приборов открылась в пространстве "Река-Река" в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 17:38  [401] Аудиогид и карту-маршрут по объектам архитектуры 90-х выпустили в Нижнем Новгороде
15 октября 2021 16:18  [418] Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства. Студенты"
15 октября 2021 12:45  [427] Нижегородский театр кукол готовит новую масштабную постановку с участием 40 персонажей
15 октября 2021 11:46  [1221] Театральный фестиваль им. М. Горького открылся в Нижнем Новгороде
14 октября 2021 14:40  [1182] Четырнадцать спектаклей независимых театров России покажут в нижегородском ЦТМ
14 октября 2021 13:33  [388] Кинотеатр "Буревестник" в Сормовском районе открылся после ремонта
Культура и отдых

Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 18 по 24 октября 2021 года

18 октября 2021 15:40  [55] Культура и отдых
Дядя Ваня Московского губернского драматического театра

Дядя Ваня Московского губернского драматического театра

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 18 по 24 октября 2021 года

Театры

Нижегородский театр "Комедiя":

19 октября - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);
20 октября - спектакль по пьесе Лопе де Вега "Дурочка" (16+);
21,22 октября - спектакль Кима Брейтбурга "Голубая камея" (16+);
23 октября - спектакль по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);
24 октября - спектакль по рассказу Николая Свечина "Дело молитовских отравителей" - "Сыщики" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

22 октября - мюзикл Фредерика Лоу "Моя прекрасная леди" (12+);
23 октября - балет Петра Чайковского "Лебединое озеро"(6+);
24 октября - опера Франческо Пиаве по драме Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" - "Травиата" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

18 октября - спектакль Национального театра Белграда по пьесе Максима Горького - "Васса Железнова и другие" в рамках театрального фестиваля им. Горького (18+);
19 октября - спектакль по повести Николая Гоголя "Тарас Бульба" в рамках театрального фестиваля им. Горького(16+);
20 октября - спектакль Центра театрального мастерства "Герои среди нас" в рамках театрального фестиваля им. Горького (18+);
21 октября - спектакль Московского губернского драматического театра по пьеса Антона Чехова "Дядя Ваня" в рамках театрального фестиваля им. Горького (16+);
22 октября - спектакль по пьесе Рэя Куни "Клинический случай" (16+);
23 октября - спектакль по пьесе Алексея Песегова "Гранатовый браслет" (12+);
24 октября - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+).

Нижегородский театр юного зрителя:

19 октября - спектакль по мотивам рассказа Д. Мамина-Сибиряка "Постойко" - "PRO Собак" (12+);
22, 23 октября - спектакль по пьесе Ульриха Хуба - "Умеют ли животные лгать?" (12+);
23 октября - спектакль по новелле Оскара Уайльда "Кентервильское привидение" (12+);
24 октября - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Матушка Крапива" (6+);
24 октября - спектакль по рассказам Антона Чехова "Который из трех?" (12+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

19 октября - спектакль по поэме Александра Пушкина "Руслан и Людмила" (6+);
20 октября - спектакль по сказке Владимира Маслова "Иван Царевич и Серый Волк" (6+);
21 октября - спектакль по пьесе Нины Гернет "Маугли" (6+);
22 октября - спектакль по мотивам белорусской сказки "Из рога всего много" - "Дед Микула и Журавль" (6+);
23 октября - спектакль по пьесе А.Кобзевой, А.Левушкина "Храбрый портняжка" (6+);
23 октября - экскурсия по экспозиции музея театра "Руками мастера" (6+);
24 октября - спектакль по сказке Алексея Толстого "Золотой ключик" (6+).

Детский театр "Вера":

19 октября - спектакль по пьесе Софьи Прокофьевой и Ирины Токмаковой "Финист Ясный Сокол" (6+);
22 октября - спектакль по мотивам пьесы Уильяма Шекспира "Трагическая история Гамлета, принца датского" (16+); 
23 октября - спектакль по сказке Ирины Карнауховой и Леонида Браусевича "Колокола-лебеди" (6+);
24 октября - спектакль по сказкам Корнея Чуковского "Бармалей-Бармалей-Бармалеище" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова: 

23 октября - мюзикл по мотивам повести Александра Пушкина "Дубровский" (12+);
24 октября - балет театра танца "Солнечный бестселлер" - "Нефертити" в ДК "ГАЗ" (6+).

Театр музыкально-пластической драмы "Преображение":

20 октября - спектакль по мотивам повести Виктора Пелевина "Затворник и шестипалый" - "Ложное солнце" (16+);
23 октября - музыкально-пластический спектакль "Море" (12+);
24 октября - пластическая комедия с элементами немого кино "Шарло" (12+);
24 октября - музыкально-пластический спектакль "Однажды в каникулах" (6+).

Театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева:

24 октября - спектакль по пьесе Александра Островского "Гроза" (16+).

Нижегородская филармония им. Ростроповича:

19 октября - концерт музыканта Andru Donalds (12+);
23 октября - абонемент №1 "Александр Скрябин" (первый концерт цикла) (6+);
24 октября - концерт Образцового ансамбля танца "Надежда", абонемент №12 "Звездный шанс" (0+).

Нижегородская государственная консерватория им. Глинки:

20 октября - концерт класса ударных инструментов к 75-летию ННГК (6+);
22 октября - Открытие III международного органного фестиваля "VOX HUMANA" - Хироко Иноуэ (Япония) (6+);
23 октября - концерт класса преподавателя А.А. Химорода (концертмейстерское мастерство) (6+);
24 октября - концерт к юбилею С.А. Губайдулиной (6+);
24 октября - концерт Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова (6+);
24 октября - концерт "Орган и хор" (6+).

Нижегородский планетарий им. Гречко:

19 октября - лекция "Такие разные звезды" (12+);
20 октября - программа "Планеты, открытые заново" (12+);
21 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Азбука звездного неба" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Планеты, открытые заново" (12+);
22 октября - программа "Созвездия" (12+);
23 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), лекция "Азбука Земли" (6+), полнокупольная программа "Планета скрипки" (12+), программа "Естественный отбор" (12+);
24 октября - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Созвездия" (12+), лекция "Детям о звездах" (6+), обзорная экскурсия по планетарию (6+), индивидуальный сеанс стыковки на космическом тренажере (12+), лекция "Звездное небо осени" (12+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+).

Музеи

В настоящее время открыты следующие выставки:

НГХМ — Музей русского искусства (Губернаторский дом): экспозиция "Русское искусство XVIII–XIX вв" (0+), выставка "Александр Невский" (0+).

НГХМ — Музей зарубежного искусства (Дом Сироткина): выставка "Тьеполо, Каналетто, Гварди и современники" (0+), экспозиция зала К.Е. Маковского с мультимедийной экскурсией по картине "Воззвание Минина" (12+);

НГХМ- Искусство ХХ века (НГВК, площадь Минина и Пожарского, 2/2): выставка "Нижний Новгород. Детали. Часть II" (0+).

НГХМ - Манеж (кремль, корпус 1А): выставка "Небесный Нижний. Святые и святыни Нижегородской земли" (0+);

НГИАМЗ - Усадьба Рукавишниковых: выставка "Поэзия стекла" (0+), выставка предметов музейной коллекции из драгоценных металлов и камней "Особая кладовая" (0+), выставка "Веков ушедших пестрое собранье… (страницы истории Нижегородского музея)" (6+), выставка, приуроченная к 125-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки, "Великая всероссийская"(6+), выставка "Нижегородские страницы. 8 историй из жизни губернского города" (6+);

НГИАМЗ - Нижегородский кремль: выставка в Зачатской башне "На лицевой стороне" (0+), экспозиция в Ивановской башне "Подвиг народного единства" (0+), экспозиция в Никольской башне "Град в усть Оки" (0+);

НГИАМЗ – Музей-Покровка, 8: экспозиция самоваров из частной коллекции (0+);

НГИАМЗ – исторический парк "Россия – моя история": интерактивная выставка "Вспомним" (0+), краеведческая экспозиция (0+), интерактивная экспозиция "Россия. ХХ век" (0+), мультимедийная выставка "Рюриковичи. Романовы" (0+);

НГИАМЗ – Технический музей: старинная техника и инструменты (0+);

НГИАМЗ – Игрушечный музей: коллекция художника Александра Лаврова (0+);

Арсенал: выставка "Билл Виола. Две работы классика видеоарта" (0+), выставка работ из коллекции Московского музея современного искусства "Неназываемое" (12+), выставка "Шухов. Формула архитектуры" (0+); выставка "Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков (0+);

Выставочное пространство "Река-Река" (здание Речного вокзала): постоянная экспозиция (0+), экспозиция старинных флотских приборов (0+).

FUTURO Gallery: выставка Егора Плотникова "Вычитания" (0+).

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Музыка Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph