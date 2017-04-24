"Подрядчик объяснил снижение цены контракта тем, что намерен сдать конструкции с набережной как вторсырье", - Юрий Щеголев Общество

Юрий Щеголев Фото: Столица Нижний

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Подрядчик объяснил снижение цены контракта тем, что намерен сдать конструкции с набережной как вторсырье", - заявил НИА "Нижний Новгород" директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, комментируя снижение почти в 16 раз стоимости сноса конструкций за "синим забором" по итогам аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 29,9 млн рублей. В итоге победила фирма, предложившая наименьшую цену - ООО "Элит-Альянс" (1,9 млн рублей).

По словам Юрия Щеголева, заявленную цену на производство работ подрядчик объяснил тем, что намерен сдавать демонтируемые железобетонные конструкции на вторсырье и выручить дополнительные средства за этот счет.

"Эта часть работ является внутренней деятельностью хозяйствующего субъекта и не касается администрации города как заказчика. Для нас главное, что рынком определена реальная стоимость экономики этого процесса и то, что работы будут выполнены. Обмерочные работы и сметную документацию по сносу железобетонных конструкций выполняло ГБУ "Нижегородсмета". Это надежная квалифицированная организация, которая является одним из уполномоченных органов по проверке и экспертизе сметной документации, поэтому никаких сомнений в грамотности и правильности составленной ими сметы нет", - подчеркнул Юрий Щеголев.

Директор строительного департамента также обратил внимание, что снижение цены произошло не стороны одного подрядчика. "Из 19 участников торгов пять вели активные торги, в результате которых цена контракта снизилась до 1,9 млн рублей (за свои услуги они просили от 1,9 до 5,3 млн рублей, – прим. НИА "Нижний Новгород"). Срок окончания работ по демонтажу и вывозу железобетонных конструкций с набережной - 3 июня 2017 года", - добавил Щеголев.

Напомним, в марте 2017 года градостроительный совет при губернаторе региона одобрил проект комплексного благоустройства Нижневолжской набережной. Ранее Дума Нижнего Новгорода согласовала выделение 370 млн рублей для благоустройства набережной. Указанное финансирование - субсидия областного бюджета.

К 1 июня текущего года должен быть утвержден проект, разработку которого ведет ООО "АСМ "Поволжье-Центр". Сама реконструкция ранее оценивалась в 270 млн рублей.

История с "синим забором на Нижневолжской набережной" началась в 2008 году. Тогда "Трейд-Парк" заявил о намерении инвестировать 960 млн рублей в строительство туристического комплекса с торгово-развлекательной галереей около Речного вокзала. Весной 2008 года компания приступила к реализации данного проекта. Предполагалось, что в состав комплекса войдут два корпуса - справа и слева от Речного вокзала протяженностью около 1,2 км и общей площадью 31 тысяча кв. м. Строительство первого корпуса планировалось завершить в июне 2009 года, второго корпуса - в декабре 2009 года.