Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году Общество

Самые читаемые новости на НИА "Нижний Новгород" в 2017 году.

Наиболее популярной стала новость рубрики "Общество" про инцидент в нижегородском клубе MILO, она набрала 25,5 тысяч просмотров.

Активно читатели также интересовались предупреждениями МЧС о чрезвычайных ситуациях. Одно из таких предупреждений о ливнях и граде набрало более 16 тысяч просмотров.

Более 14 тысяч человек прочитали сообщение о том, что миллионер Дмитрий Волков подарил "Арсеналу", бармену стрип-бара и ряду "добрых нижегородцев" около 12 млн рублей.

Сообщение про долгожданное открытие движения по новому Борскому мосту прочитали около 12 тысяч человек.

Также многих читателей заинтересовал взгляд российского топ-блогера Ильи Варламова на "плохой Нижний Новгород".

Проблема обманутых дольщиков в регионе до конца еще не решена, поэтому читатели довольно активно следят за новостями про дома-долгострои и перспективы их достройки. Одно из важных решений относительно долгостроев приняло правительство РФ, оно передало 89 земельных участков в собственность региона. Эти участки в дальнейшем будут выставлены на аукцион, а деньги за них пойдут н решения проблем обманутых дольщиков.

Ждут и надеются нижегородцы на продолжение реконструкции набережной. Напомним, Елизавета Солонченко, когда была главой Нижнего Новгорода, заявила о планах по созданию самой длинной набережной в мире.

Много прочтений также было у новости о том, что Олег Кондрашов возглавил нижегородскую телекомпанию "Волга".

Кроме того, большой интерес читатели проявили к сообщению про то, что число миллиардеров в Нижегородской области выросло до шести человек по итогам 2016 года.

В рубрике "Политика" лидером по количеству прочтений стала новость о досрочной отставке Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, она набрала более 13,5 тысяч просмотров.

Более 9,5 тысяч человек прочитали сообщение о том, что правоохранители задержали около 50 участников митинга против коррупции в Нижнем Новгороде 26 марта.

Примерно столько же читателей заинтересовала новость про отставку начальника ГУ МВД по Нижегородской области Ивана Шаева.

В "Происшествиях" самым популярным стало сообщение о задержании подозреваемого в вымогательстве 720 тысяч рублей, оно набрало более 10 тысяч просмотров.

По-прежнему велик интерес читателей к новостям о розыске пропавших. Чем больше людей знает про пропавших, тем больше шансов их найти. К сожалению, иногда людей находят погибшими, но часто люди находятся живыми.

Из ДТП самыми популярными новостями стали сообщения о том, что автомобиль Great Wall опрокинулся на Мызинском мосту и едва не упал с него, и что груженый бетоном грузовик перевернулся около Канавинского моста.

Не обошлось в текущем году и без крупных пожаров, в г. Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

В экономике и бизнесе больше всего читателей заинтересовало сообщение о том, что нижегородские разработчики представили бронеавтомобиль Buran на авиасалоне МАКС-2017.

Также популярным стало сообщение о том, что нижегородская администрация через суд пытается снести здание Hotel Marton .

Кроме того, большое количество просмотров набрала новость о том, что Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития в Сарове.

В спорте, несмотря на приближающийся Чемпионат мира по футболу и большое количество связанных с этим новостей, больше всего читали новости про открытие ФОКа в Приокском районе и про нижегородский ХК "Торпедо", который в апреле расстался сразу с двадцатью хоккеистами.

В рубрике "Культура" самая популярная новость – о вхождении нарисованной для фестиваля "Арт-Овраг" настенной росписи в книгу рекордов России.

Не все новости этой рубрики были приятными, многие горожане расстроились, что нижегородская администрация отменила празднование Масленицы на пл.Горького. А вот посетителям AFP, повезло больше, организаторы не отменили фестиваль, несмотря на дождливую погоду и предупреждение о возможных грозах.

В театральной жизни самым популярным стало сообщение о начале репетиций спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро".