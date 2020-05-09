Юрий Филиппов: "Такие встряски как сейчас помогают внедрить в музеях мультимедийность" Культура и отдых

Юрий Филиппов Фото: НИА Нижний Новгород

Генеральный директор нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, профессор, доктор педагогических наук Юрий Филиппов рассказал в проекте "Герои Волги" о том, как музей работает в условиях коронавируса и что ждет нижегородцев к 800-летию города.

- Объясните, пожалуйста, насколько серьезным оказался для вашего музея переход на дистанционную технологию работы? Насколько это было сложно?

- Вызов, конечно, был очень серьезный. Потому что мы привыкли всегда работать с посетителями глаза в глаза, напрямую. Во-первых, нужно воздать дань коллективу. И, когда 16 марта мы поняли, что жизнь не будет прежней и нужно очень быстро перестраиваться, мы собрались, устроили мозговой штурм и пришли к той форме, которую сейчас показываем. Это небольшие минутные ролики, которые мы снимаем об отдельно взятом предмете и выкладываем в соцсети и на сайт.

- До этого у вас не было опыта онлайн-работы?

- Почти не было. За исключением того, что меня приглашали на телевидение, к нам приходили журналисты и показывали предметы. Но чтобы вот так вот по нескольку роликов в день монтировать – нет. Мы параллельно этому всему учились, искали в Интернете, как все делать правильно. Хорошо, что техника была, потому что мы занимались фотофиксацией предметов.

- Помимо этих минутных роликов, которые уже стали хитом в соцсетях, есть еще какие-то онлайн-форматы, которые сейчас разрабатываете или уже пошли в люди?

- Есть те, которые уже пошли. Во-первых, мы сняли трехсерийный фильм (по 15 минут каждая серия) под названием "Тайные уголки усадьбы Рукавишниковых". Мы показали то, что нельзя было до этого увидеть даже оффлайн. Мы вылезали на крышу, показывали ее конфигурацию, я рассказал о том, как там чистят снег, потому что эта крыша очень сложная. Рассказали также об отоплении, которое было при Рукавишникове.

- Как воспринял это ваш коллектив? Все-таки научный сотрудник музея привыкает к определенному режиму работы. И тут вы собираете на мозговой штурм и говорите, что будете ролики снимать.

- Все восприняли это с большим интересом. От них даже были предложения, у меня оказался очень креативный отдел истории – это люди, которые уже много лет строят выставки и пишут тексты, разрабатывают по ним экскурсию. Они отреагировали даже с радостью. Это новая форма работы: люди все молодые, всем интересно что-то новое. Кто работает напрямую с посетителями? Музейные смотрители, гардеробщик и экскурсоводы. Но ведь работа с посетителем – это надводная часть всего музейного айсберга. А внутри проводится большая научная работа, погружение в то время, которое иллюстрирует та или иная выставка. И всю эту подготовку делают сотрудники отдела истории, они отлично владеют искусством рассказа, готовят экскурсоводов.

- Еще есть ведь интерактивные проекты, когда вы призываете к сотрудничеству нижегородцев. В том числе и "Семейный музей", когда вы предложили людям рассказывать о реликвиях, хранящихся в их семьях. Как на это откликнулись?

- Вы знаете, откликнулись, прислали очень много интересных предметов. Это были и экскурсоводы по городу, и просто люди, у которых есть какие-то предметы от предков. Я тоже свою лепту внес, у меня тоже есть такие вещи. Это ведь очень интересно – в любом предмете сосредоточена история твоего рода. Особенно когда ты знаешь, где это было куплено и как использовалось. Музей является самым беспристрастным хранителем истории. Любое общество должно хранить свою историю. Представьте, что вы проснулись утром и полностью потеряли свою историю, ее нет. Это будете уже не вы, вы не сможете одеться и поесть. И, когда снова будете накапливать свои знания и навыки, вы повторите очень большое количество ошибок, которые делали в прошлом. Так же и общество: должно знать свою историю, чтобы не делать ошибки. Предметы – это факты, а факт – самая упрямая вещь в мире.

- Вы сейчас творите новую историю, историю онлайн-проектов своего музея. Объясните, каким образом оценить результативность вашей работы? Просмотры, лайки, комментарии?

- Конечно, все из этого. Представьте себе театр: если спектакль не нравится, люди встают и уходят. Онлайн немного по-другому, ведь сразу же видно стремление человека познакомиться с музеем. Это показывает количество просмотров. Как вы думаете, сколько просмотров наши 60 роликов набрали за эти два месяца?

- Думаю, 60 тысяч. Нет?

- Нет, гораздо больше. Мы подвели статистику: у нас просмотров 1 686 361. У нас довольно большие группы в социальных сетях, есть люди из Москвы, из-за рубежа. Лайками отметили более 17 тысяч человек, и комментариев было написано более 1,2 тысячи. Мы знаем, что публика на комментарии у нас ленива, но под некоторыми роликами даже разворачиваются дискуссии.

- А есть ли в этих комментариях предложения от нижегородцев?

- Самое популярное предложение – "показывайте больше". Мы к этому стремимся, но опять же повторюсь, мы не актеры. Мы не телевидение, не киношники. Это довольно сложно, но будем развиваться.

- Когда период самоизоляции закончится, нужно будет готовить свои мероприятия, выставки. Останутся ли какие-нибудь онлайн-завоевания?

- Конечно, останутся. У нас прямо перед закрытием открылась выставка "Текстиль и стиль", где представлено порядка 800 предметов. Многие не успели попасть. Вряд ли люди выдержат там 800 минут, чтобы уделить каждому экспонату по минуте. Что мы сделаем? Ключевые предметы снимем на видео, покажем в онлайне. И люди смогут перед походом на выставку посмотреть ролики и будут подготовлены.

- У вас ведь и "Ночь музеев" в этом году прошла в формате онлайн?

- Да, причем у нас был самый первый опыт двухчасовой прямой трансляции ВКонтакте. Мы впятером сделали большую экскурсию по особой кладовой – показали собрание уникальнейших предметов нашего музея. Плюс показали экскурсию по фабрике "Маяк", музей в Арзамасе и нижегородский контент под названием "Одним дыханьем со страной". В общей сложности мы набрали 84 тысячи просмотров только за одну "Ночь музеев".

- А в каком направлении сейчас развивается музей? Каким должен быть современный музей: классическим или интерактивным?

- Вы назвали две крайности, два полюса планеты. Дело в том, что классику обязательно должна дополнять современность. Классические формы показа должны дополнять мультимедийные экспозиции, интерактив, викторины и другие. Думаю, техника дойдет до подвижных голографических изображений, что было бы очень хорошо. К примеру, лежит сабля: экспонат прекрасен, на него можно долго смотреть, но, если включать голограмму и будет показано, как эта сабля работает в руке кавалериста, это очень здорово. Считаю, что виртуальная реальность тоже скоро обязательно войдет в нашу музейную жизнь.

- Может быть, это будет новый объект культуры? Будут театры, музеи и мультимедиа отдельно?

- Нет, это должно обязательно дополнять друг друга. Нельзя делать только мультимедийное, общение напрямую с музейным предметом никогда ничем не заменится. Мультимедиа должна только дополнять экспонат.

- Наверное, сложно все это сделать? Чтобы и историю сохранить, и мультимедийность внедрить?

- Чтобы это совмещать, и существуют такие встряски как сейчас, когда каждого человека заставляют мобилизоваться, думать и находить выход из положения. Думаю, мы сейчас в начале пути со своими роликами. Есть предметы, которые заслуживают более минуты внимания – о них невозможно рассказать так быстро.

- Как дальше будет развиваться ваш музейный центр? Что в планах? Все-таки карантин не вечен, нужно будет выходить и предлагать нижегородцам что-то новое.

- Конечно, у нас есть планы. Перед нами сейчас стоит задача по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Планируется открыть выставку "Царственно поставленный город", где будет абсолютно два новых макета кремля, какие – не скажу. Также мы покажем очень хороший иллюстративный материал, который будет демонстрировать царственность нашего города. В ноябре должна открыться третья серия выставки "Нижний Новгород – город славы русского оружия". К ней мы уже раздобыли единичные экспонаты.

- И последний вопрос. В ваших архивах 340 тысяч единиц хранения. А есть ли какой-то лично у вас любимый экспонат? Что-то, что вы назвали бы талисманом музея.

- Вы знаете, таких предметов несколько. Если брать мое личное отношение, то это изготовленные в единственном числе. Например, подносные блюда, которые были изготовлены к 1913 году и на которых государю-императору на 300-летие дома Романовых при открытии нашего банка были поднесены хлеб и соль. Или печать графа Аракчеева, тоже сделанная в единственном экземпляре. Я больше люблю именно такие экспонаты. Одного единственного не выделю – они все любимые.