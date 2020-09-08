Нижний сегодня: главные события дня Общество

Долгострой на ул. Мельникова в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию

Введение 16-этажного многоквартирного дома в эксплуатацию позволило восстановить права 89 дольщиков.

Нижегородский минобр разъяснил порядок предоставления справок в школы

Справка об отсутствии новой коронавирусной инфекции выдается ребенку в случае, если он перенес заболевание, либо находился в контакте с заболевшим. Такая справка и предоставляется в образовательное учреждение. Остальные дети будут допускаться в школы по результатам утренней термометрии.

Стали известны новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам

Сегодня в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 29 181 человека, в том числе 163 случая заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 159 новых случаев.



Глеб Никитин рассказал о III этапе снятия ограничений и об опасности гриппа и ОРВИ

Губернатор, отвечая на вопросы подписчиков своей страницы в сети Instagram, ответил, что сам ждет показателей, достаточных для принятия решения о переходе на третий этап. При этом он призвал нижегородцев не забывать про масочный режим, поскольку наступает период сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ. Кроме того, существуют прогнозы по второй волне коронавируса, напомнил Глеб Никитин.

Карантин по коронавирусу введен еще в 10 школах Нижегородской области

Это 0.36% от общего числа классов в школах Нижегородской области. Закрытые классы находятся в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе, Урене, а также в Лукояновском, Сергачском и Первомайском районах.

Нижегородский минобр не видит необходимости переводить школьников на дистанционное обучение

В регионе сейчас на карантине находится 56 классов. Главу министерства образования Нижегородской области Сергея Злобин подписчики его страницы в соцсети Instargam спросили, не стоит ли перейти на дистанционное обучение. Глава ведомства ответил, что не видит в этом необходимости, поскольку на карантин выходят отдельные классы.

Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 88 жителей Нижнего Новгорода

По данным на четверг 10 сентября, в Нижнем Новгороде зарегистрировано 14 389 заболевших COVID-19 - это на 75 человек больше, чем днем ранее - 9 сентября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 29 181 человек.

"Автодор" определился с подрядчиками для строительства платной трассы через Нижегородскую область

В Нижегородской области строительство трассы разбито на три этапа. Строительством двух этапов займется компания ДСК "Автобан". Стоимость работ составит 79,7 и 69,2 млрд рублей. Еще оного этапа - ООО "СиАрСиСи рус" за 58,3 млрд рублей.

Нижегородское котокафе нашло спонсора и теперь не закроется

Котокафе объявило о своем закрытии в августе, и организаторы начали раздавать питомцев в добрые руки. Причиной послужили финансовые проблемы заведения. Однако вчера к владельцам пришел некто, которого они не называют, передал сумму денег, необходимую для аренды помещения и заверил, что будет помогать в будущем.

Объезд строительства развязки на Циолковского открыли в Нижнем Новгороде

Этот объект станет дублером дороги на ул. Циолковского, где строят масштабную транспортную развязку. Данный участок будет перекрыт с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021 года.

Кремль не исключил визита Владимира Путина на юбилей Нижнего Новгорода

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности визита Владимира Путина в Нижний Новгород на 800-летие города. Дмитрий Песков не сомневается, что юбилей города станет хорошим поводом для очередного приезда президента, который довольно часто бывает в Нижнем Новгороде.