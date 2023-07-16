Идею создания детского патриотического лагеря озвучили в ходе стратсессии в Сеченовском районе Общество

Фото: газета "Борьба"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Сеченовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Сеченовский муниципальный округ имеет хорошие перспективы развития как в социальной сфере, так и в экономике. Значительный потенциал у аграрной отрасли – реализуются новые проекты, есть серьезные результаты. Для того чтобы двигаться дальше, необходимо обобщить позицию жителей и экспертов, проработать инициативы и предложения. Именно из этого складывается будущее всего региона. Каждая территория области важна для общего развития", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За 5 лет реализации Стратегии развития региона в Сеченовском районе было отремонтировано 6 школ, в 4-х внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, создано 7 "Точек роста". Отремонтировано 10 детских садов и 16 сельских Домов культуры, построены 2 сельских модульных Дома культуры. Капитально отремонтирована и модернизирована детская школа искусств, обустроено футбольное поле с искусственным покрытием. Построены зерносклады и зерносушильный комплекс.

Также в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" было построено 13 индивидуальных жилых домов, 18 детских и спортивных площадок, отремонтировано около 80 км дорог. Капитально отремонтировано три здания медучреждений, построено два модульных ФАПа. В рамках проекта "Вам решать!" реализован 91 проект. Благоустроено 5 общественных пространств, 58 дворовых территорий, ликвидировано 14 несанкционированных свалок.

В стратсессии приняли участие более 70 человек. Обсуждение проходило по трем направлениям: "Экономика", "Человек" и "Пространство".

Так, был представлен проект по комплексному развитию паломнического, медицинского, гастрономического и агротуризма. Развитию туризма в Сеченове может помочь хорошая транспортная развязка, а также граница с Мордовией и Чувашией.

Участники секции "Пространство" презентовали проект по строительству и реконструкции дороги регионального значения, которая свяжет Нижегородскую область с Мордовией и Чувашией.

В рамках секции "Человек" была озвучена идея создания детского лагеря военно-патриотической направленности круглогодичного действия на базе сельской школы.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи и Краснооктябрьского района.