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Политика

"Сегодня я голосовала только за кандидатуру Владимира Панова", - Елизавета Солонченко

12 января 2018 13:26  [472] Политика
Елизавета Солонченко

Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

"Сегодня я голосовала только за кандидатуру Владимира Панова", - заявила журналистам председатель конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода, и.п. председателя Гордумы Елизавета Солонченко после заседания комиссии 12 января 2018 года.

Сегодня три кандидата представили программы, которые они собираются реализовывать, если будут избраны на пост главы города. На конкурсе в качестве участников выступили депутат Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов – 16 человек).

За Атмахова в итоге никто не проголосовал (всего в комиссии десять членов), за Панова – десять человек, за Кошелева – восемь.

По мнению Елизаветы Солонченко, "Атмахов, конечно, сильный кандидат, но в первую очередь, политик, без опыта работы в исполнительной власти".

"Нужен человек, который придет и сразу начнет работать, не тратя время на изобретение велосипеда. Думаю, что опыт работы Романа Кошелева может быть интересным для города, но я лично сегодня голосовала только за кандидатуру Владимира Панова. Он работал в федеральных структурах, знает работу городской Думы, глубоко погружен в проблемы Нижнего Новгорода", - отметила председатель конкурсной комиссии.

Елизавета Солонченко также отметила, что была в числе 16 депутатов, кто поставил свою подпись за выдвижение Романа Кошелева.

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