Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дефицит бюджета Нижегородской области на 2018 год сократили на 91 млн рублей

Доходы бюджета увеличены на 1,3 млрд рублей - до 154,04 млрд рублей, расходы - на 1,2 млрд рублей - до 156,5 млрд рублей, дефицит бюджета таким образом снижен на 90,9 млн рублей - до 2,4 млрд рублей.

Проект бюджета Нижегородской области на 2019 год принят в первом чтении

Доходы областного бюджета на 2019 год прогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 17,4 млрд рублей. Расходы бюджета запланированы в 153,4 млрд рублей, они основаны на 30 государственных программах Нижегородской области.

Нижегородское Заксобрание увеличило размер соцподдержки детей из многодетных и малоимущих семей

С принятием поправок в закон дети из многодетных семей, которые обучаются в "Нижегородском хоровом колледже имени Л.К. Сивухина" и "Нижегородском областном училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина", с 1 января 2019 года начнут получать ряд дополнительных социальных выплат.

Суд обязал нижегородский минздрав и детскую больницу обеспечить детей с диабетом расходниками к медицинским изделиям

Выяснилось, что минздрав и учреждение здравоохранения не обеспечивали больных сахарным диабетом детей расходными материалами к инсулиновой помпе, аргументируя это тем, что на предоставление расходников за счет средств облбюджета не предусмотрено.

Руководитель нижегородской турфирмы "Галерея VIP тур" арестована после гибели подростка на сгоревшей турбазе

Уголовное дело расследуется в отношении 41-летней директора ООО "Галерея Вип-Тур". Речь идёт о том, что в конце октября 2018 года турфирма организовала выезд 14 несовершеннолетних туристов в гостиницу "ForRest house" в п. Волжское лесничество Городецкого района. 2 ноября в гостинице начался пожар, в результате отсутствия грамотной эвакуации детей один из юных туристов погиб. 29 ноября руководитель турфирмы была заключена под стражу.

ЦБ РФ выпустил серебряную монету номиналом 100 рублей с изображением Нижнего Новгорода и других городов

ЦБ РФ выпустил серебряную монету номиналом 100 рублей и весом в 1 кг, где изображены символы десяти городов, в том числе Нижнего Новгорода.

Законопроект о сельских старостах в Нижегородской области принят в первом чтении

Основная функция старост - организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей при решении вопросов местного значения.

Каток площадью 10 тысяч кв. метров откроется на стадионе "Нижний Новгород" 15 декабря

Территория стадиона "Нижний Новгород" станет крупнейшей зимней развлекательной площадкой региона. В том числе, 15 декабря там откроется каток общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка "Зимняя сказка". Ярмарка и каток будут работать на стадионе с 15 декабря по 10 марта. Общая территория площадки составит около 20 тысяч кв. метров.

Нижегородская область за три года получит 5,3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Нижегородская область в 2019-2021 годах получит 5,3 млрд рублей в рамках в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", в том числе в 2019 году - 1,6 млрд рублей. По словам губернатора региона Глеба Никитина, по результатам заявочной кампании по привлечению федеральных средств Нижегородская область в 2019 году занимает пятое место в России и второе место в ПФО.

Бензовоз горел в п. Дружный в Нижегородской области на площади 200 кв. метров

Бензовоз горел в п. Дружный в Нижегородской области. Сообщение о пожаре на территории автозаправочной станции поступило в ЦУКС в 15:49. По данным МЧС, была угроза взрыва. Возгорание было ликвидировано в 17:52 на площади 200 кв. метров.

ФАС предписала аннулировать итоги конкурса по выбору организатора питания в школах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала администрации Нижнего Новгорода предписание об аннулировании итогов конкурса по выбору организатора питания в школах, который выиграл МП "ЕЦМЗ". Брифинг по данной теме состоится в горадминистрации 3 декабря.