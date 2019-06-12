Нижний сегодня: главные события дня Общество

Довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября

Эту дату действующие депутаты Гордумы одобрили на заседании 19 июня.

Прокуратура предостерегает: нижегородские автосалоны, возможно, стали применять незаконные финансовые схемы

Прокуратура Нижегородской области предупреждает граждан, что некоторые автосалоны, возможно, стали применять незаконные финансовые схемы. Они связаны с "обналичиванием" денежных средств. То есть автосалон может отказать покупателю в оплате банковской картой.

Движение транспорта изменят у стадиона "Нижний Новгород" 20 июня из-за концерта группы "Ленинград"

Нижегородцев просят после концерта воспользоваться транспортной развязкой около Московского вокзала, чтобы помочь разгрузить прилегающие к стадиону остановки общественного транспорта.

Сотрудников двух дзержинских предприятий, выпускающих взрывчатки, эвакуировали из-за похожего на снаряд предмета

Сотрудников выпускающих взрывчатые вещества ГосНИИ "Кристалл" и ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" эвакуировали 19 июня из-за найденного на территории НИИ похожего на снаряд предмета.

Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла посетить дни памяти Серафима Саровского в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла посетить дни памяти Серафима Саровского. Губернатор также рассказал Патриарху о перспективах развития паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", строящий комплекс переработки нефтяных остатков, получит от региона льготы на 4,4 млн рублей

ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), на территории которого ведется строительство комплекса переработки нефтяных остатков, и ООО "Аэрозолекс", которое создает в Дзержинске первое в России и СНГ производство диметилового эфира, получат из бюджета Нижегородской области льготы. Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов сказал, что реализация данных проектов позволит создать новые рабочие места, решив, таким образом, не только экономические задачи, но и социальные вопросы.

Пять нижегородцев вошли в состав национальной сборной России по футболу спортсменов с заболеванием церебральным параличом

В состав сборной вошли юноши 1990-1999 годов рождения. 23 июня они полетят в Сочи, а оттуда - уже в Испанию.

Ветхий фонд, соцобъекты и реставрация: бюджет Нижнего Новгорода увеличен более, чем на 1 млрд рублей

Изменения в бюджет приняты на заседании Думы 19 мая. Дополнительные средства поступившие в бюджет, будут направлены на строительство и капитальный ремонт детских садов и школ, расселение аварийных домов и реконструкцию очистных сооружений.

Чрезвычайные ситуации прогнозируются в Нижнем Новгороде из-за жары

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", с 20 по 22 июня в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидается жара от +30º до +32º.

Трамваи №6 и №7 изменят движение, а троллейбус №8 прекратит работу 21-24 июня в Нижнем Новгороде

Изменения в транспортной схеме обусловлены ремонтом трамвайных путей

Нижегородскому скверу на Театральной площади присвоят имя Евгения Евстигнеева

Рядом со сквером находится театральное училище, а также около нижегородского театра Драмы есть памятник Евгению Евстигнееву. Следующим шагом будет обращение к главе города с предложением провести межевание сквера.