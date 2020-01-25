Нижний сегодня: главные события дня Общество

И.о. главы Канавинского района назначен первый заместитель Александр Кулагин

Назначение и.о. состоялось на время расследования уголовного дела в отношении самого главы Михаила Шарова. В администрации города НИА "Нижний Новгород" сообщили, что увольнение районного главы в связи с уголовным делом пока не состоится. В данном случае отрешение от должности производится только на основании вступившего в силу решения суда.

"Единая Россия" приостановила членство в партии Михаила Шарова

Отстранение состоялась 28 января в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Михаила Шарова. Эта процедура предусмотрена Уставом партии (п. 4.4.4). В отношении Михаила Шарова, а также его заместителя Эдуарда Цветкова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц".

Нижегородская область представила Владимиру Путину проект Инцидент-менеджмент

Данный проект в Нижегородской области стартовал чуть больше года назад. За время работы Инцидента, почти в 5,5 раз возросло количество отрабатываемых сообщений (инцидентов) в месяц. Нижегородский Инцидент-менеджмент стал в 2 раза быстрее реагировать на сообщения в социальных сетях. Среднее время ответа составляет 9 часов 40 минут.

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

Закон, разрешающий россиянам охотиться с луком и арбалетом, вступил в силу 30 января. Приобрести оружие можно только, если есть охотничий билет и разрешение на хранение охотничьего оружия.

ЧП в подвале на Светлоярской произошло из-за постороннего предмета, который детонировал

В подвале дома был обнаружен посторонний предмет, и когда находящиеся там слесари осуществляли обмер труб, этот предмет детонировал. В итоге слесари получили ранения. Один из них госпитализирован, второй после осмотра медиками отпущен домой.

Дороги вдоль улиц, названия которых связаны с Великой Отечественной войной, отремонтируют в Нижегородской области

Регион присоединился к всероссийской акции "Улицы Победы". Какие именно дороги подлежат ремонту можно прочитать в публикации НИА "Нижний Новгород".

Депутаты ЗС НО предлагают запретить высаживать безбилетных детей из транспорта

На заседании 30 января 2020 года депутаты приняли в первом чтении законопроект о запрете высадки детей из автотранспорта, даже при условии безбилетного проезда. В ближайшее время будут подготовлены поправки к региональному кодексу об административных правонарушениях, которые предполагают штрафы за нарушение названного запрета.

Довыборы пройдут в связи с уходом Вадима Рыбина из ЗС НО

Вадим Рыбин ушел из Заксобрания Нижегородской области. Причина ухода названа не была, однако известно, что Вадим Рыбин сейчас живет и работает в Москве.

"Красное Сормово" спустило на воду сухогруз "Пола Мария"

Сухогруз "Пола Мария" является пятым из серии судов, которые судоверфь строит по контракту с "Государственной транспортной лизинговой компании". Всего контракт предусматривает строительство 11 сухогрузов.

ДТП с пассажирским автобусом произошло на ул. Кима 30 января

Авария с автобусом, в котором находились пассажиры, произошла около 8 утра у дома №6 по улице Кима. Автомобиль "Ford" столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Балахна-Нижний Новгород. От удара автобус оказался на обочине. Пострадала одна пассажирка автобуса.

"ЗС НО планирует в ближайшее время принять закон о бесплатном питании для школьников", - Артем Кавинов

Предполагается, что закон будет принят к весне.

Нижегородское ГУ МВД проверяет информацию о таксисте, который вытолкнул из машины и избил пассажирку

В соцсети появилась публикация, рассказывающая о том, что женщина пострадала от рук таксиста. Якобы таксист не увидел выгоды в этой поездке. Женщина решила доплатить, но таксист все равно отказался и попросил женщину покинуть машину. На видео, прикрепленному к посту видно, что таксист начал оскорблять пассажирку, а потом вытолкнул из автомобиля и несколько раз ударил. Женщина в это время вела съемку на камеру мобильного телефона.

Почти 4 тысячи нижегородских транспортных карт ошибочно попали в "стоп-лист"

Причиной этому послужила ошибка при формировании центром обработки данных оператора файлов "черного списка" по новым поступившим от банка-эквайера (ПАО "Сбербанк") диапазонам карт.