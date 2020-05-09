Давид Мелик-Гусейнов: "На втором этапе снятия ограничений салоны красоты должны открыться одними из первых" Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в программе "Герои Волги" ответил Руслану Станчеву на вопросы, связанные с работой заведений общепита, спортзалов и салонов красоты, а также обозначил сроки, в течение которых люди смогут вернуться к повседневной жизни.

- Очень много вопросов, связанных с ограничениями, задают подписчики в Instagram и губернатору, и вам лично. Начинается свадебный сезон — ЗАГСы работают, а отпраздновать событие негде. Когда откроются рестораны?

- Я приведу свой собственный пример, хотя, конечно, тогда еще никакой эпидемии не было. У нас с супругой это событие прошло так — утром мы пришли в Черемушкинский ЗАГС Москвы, поставили подписи на документах и пошли на работу. Не было праздника, банкета, свадебных путешествий, но я понимаю тех, у кого все это запланировано. В таком случае, мне кажется, этот вопрос необходимо обсудить на семейном совете и принять единственно правильное решение — саму церемонию можно провести сейчас, а торжества отложить на потом. Я думаю, что в июне ситуация будет значительно улучшаться, и при таком условии август будет идеальным временем для того, чтобы отпраздновать свадьбу.

- То есть, можно ориентироваться на конец лета. Кладбища к этому времени тоже откроют?

- По понятным и довольно грустным причинам они работают и сейчас, но для массовых посещений, я полагаю, кладбища будут доступны на втором этапе снятия ограничений.

- Когда, по вашим прогнозам, этот этап может начаться?

- Скорее всего, ждать осталось меньше месяца. Многое в этом вопросе зависит от нас самих, от того, как мы будем соблюдать установленные правила, и как будет справляться медицина.

- Много вопросов про спорт — люди хотят возобновить тренировки в залах, несмотря на то, что уже можно бегать на свежем воздухе. Понятно, что это места массового скопления людей, и, наверное, они откроются в последнюю очередь?

- При желании спортом можно заниматься и дома. ФОКи и спортзалы действительно входят в третий этап, но, повторюсь, если мы сможем контролировать ситуацию, то через полтора-два месяца откроются и они.

- Но вот у меня лично возникает вопрос — почему спортзалы закрыты, а продажа алкоголя разрешена? По вечерам в магазинах выстраиваются очереди, и далеко не у всех есть маски. Как-то несправедливо.

- Я понимаю, что эпидемиология иногда может казаться странной, но это безжалостная наука. В ограниченном пространстве вероятность заразиться инфекцией растет пропорционально времени, в течении которого человек там находится. В спортзалах мы в среднем находимся часа полтора, во время занятий активно работает дыхательная система — поэтому риск, связанный с такой тренировкой, выше, чем во время похода в магазин.

Есть еще такое понятие, как вирусная доза — чем больше времени мы проводим рядом с человеком, тем выше вероятность передачи вируса. Это касается и спортзалов, и парикмахерских, и детских площадок — всех мест, где люди находятся в тесном контакте. При мимолетном же контакте с вирусом риск заболеть минимален.

- Актуальным также остается вопрос открытия границ Нижегородской области. Когда можно будет беспрепятственно въезжать и выезжать за пределы региона — без ухода на двухнедельный карантин?

- Решение об открытии и закрытии границ принимаем не только мы, но и наши соседи. Пока что, контроль въезжающих сохранится — до тех пор, пока ситуация в субъектах не стабилизируется в целом. Мы оберегаем себя в том числе от вирусной угрозы, которая поступает извне.

- А если человеку нужно приехать в Нижегородскую область, скажем, забрать пожилого родственника?

- Нужно получить QR-код, показать на пункте контроля все необходимые документы — паспорт и права, если вы на своей машине. Приехать в пункт назначения, забрать человека и уехать обратно. На карантин в этом случае никого не посадят — необходимо только, чтобы весь процесс не растянулся по времени.

- Про зоопарки еще хотелось бы поговорить — очень порадовала новость о том, что из бюджета будут выделены деньги на корм животным. Когда они откроются, и какие меры предосторожности необходимо соблюдать?

- Мы откроем их на втором этапе. Меры предосторожности те же, что и везде — масочно-перчаточный режим, социальная дистанция.

- Кто за этим будет следить?

- Сотрудники. Такие меры будут действовать везде — в зоопарках, в торговых центрах, когда они откроются, в салонах красоты.

- К вопросу о последних — сейчас представителям бьюти-индустрии разрешили работать в пилотном формате с использованием видеокамер, хотя не всем это нравится. Как ситуацию оцениваете вы?

- Я лично очень хочу, чтобы салоны красоты открылись, но в других регионах уже были печальные опыты — например, в Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человек. С одной стороны, уход за собой крайне важен для людей, с другой — есть риски для жизни и здоровья.

На мой взгляд, пилотный режим с видеокамерами — это временная мера, никто не обязывает предпринимателей это делать. В этой теме действительно есть много правовых вопросов, но, так или иначе, на втором этапе снятия ограничений салоны красоты должны стать одними из первых, кто сможет открыться. Мы понимаем, что населению нужны эти услуги, а бизнесу нужно работать.

- А что со сферой общепита — вроде ее включили в третий этап? Могут ли разрешить работать в аналогичных условиях другим сервисным предприятиям?

- По всем этим вопросам мы сейчас находимся в тесном контакте с Роспотребнадзором. Я думаю, что мы найдем правильную эпидемиологическую конструкцию, при которой все заведения смогут открыться, не дожидаясь третьего этапа. Поймите, решение об их закрытии принимали не мы — есть инструкции санитарных врачей и мы можем только предлагать возможные опции, чтобы помочь заведениям возобновить работу.

- Глава Роспотребнадзора Анна Попова, кстати, тоже отмечает что ситуация стабилизировалась, и в ближайшее время эпидемия должна пойти на спад. Насколько я пониманию, это справедливо и для Нижегородской области.

- Я считаю, что ситуация, во всяком случае, движется в позитивном направлении. Мы уже умеем работать в ситуациях, когда возникают очаги заболеваемости — в первую очередь, мы сделали эти очаги видимыми для тех, кто принимает решения. Ежедневно, по каждой такой территории дается сводка — сколько людей поражено в процентном соотношении, какова степень риска распространения инфекции дальше, что сделано для того, чтобы остановить распространение, или почему это не сделано, и кто за это отвечает. То есть, мы внедрили проектный подход.

- Я читал интервью главы МИД Сергея Лаврова, в котором он предположил, что после эпидемии изменятся и поведенческие модели людей. То есть, ношение масок, соблюдение санитарных норм и социальной дистанции может растянуться на годы — до того момента, пока не появится вакцина. Это так?

- У меня лично появилась привычка каждые 20 минут чем-то обрабатывать руки, такая же ситуация с людьми, которые носят маски и соблюдают дистанцию. Это рефлексы — если их не поддерживать, то через какое-то время они исчезнут. Но мыть руки, конечно, лучше всегда.

- Насколько я понимаю, вы следите за новостями о вакцинах. СМИ пишут, что они могут появиться уже к осени. Как думаете вы?

- Сейчас на последней стадии клинических исследований находятся три вакцины, которые уже тестируют на людях. Есть вероятность, что какую-то из них официально зарегистрируют через три-четыре месяца, но у нас она появится не сразу — пройдет еще несколько месяцев, прежде чем производство масштабируют, и вакцину завезут в Россию. То есть, доступной она может стать в начале 2021 года, как это и прогнозировалось изначально.

При этом, я хочу отметить, что в арсенале у медицинских работников уже есть несколько схем лечения пациентов. Например, ко мне обратилась женщина-пенсионер, которая 40 лет проработала в нижегородской инфекционной больнице — она разработала схему антитрипсиновой терапии, позволяющую снизить риск дистресс-синдрома, при котором происходят серьезные, иногда необратимые процессы в дыхательной системе. Наши врачи подхватили эту идею, и сейчас моделирование этой схемы лечения уже проводится на базе ПИМУ.