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Общество

Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вадском районе

25 июля 2023 18:56  [88] Общество

Фото: Источник "Восход"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вадском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вадский муниципальный округ обладает рядом возможностей для дальнейшего развития. Тут и развитое сельское хозяйство, хорошее расположение, логистические преимущества, красивая природа и уникальное карстовое озеро, а самое главное – трудолюбивые и любящие свою малую родину люди. Важно правильно использовать  все преимущества. Это возможно сделать только с учетом позиции жителей и экспертов. Важно общаться друг с другом, прорабатывать идеи и инициативы, искать пути их реализации. Такая работа поможет нашему общему будущему", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В стратегической сессии приняли участие более 50 представителей актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, а также местные жители.

За пять лет реализации Стратегии развития в Вадском районе было отремонтировано более 90 км дорог, ликвидировано пять несанкционированных свалок, благоустроено пять значимых общественных пространств и 25 дворовых территорий, реализовано 27 проектов по программе "Вам решать!", газифицированы два населенных пункта, догазифицированы 89 домовладений.

Обсуждения обновления Стратегии проходило по трем направлениям: "Экономика", "Человек" и "Пространство".

В рамках секции "Пространство" было предложено реконструировать стадион и благоустроить хоккейную площадку.

Представители направления "Экономика" озвучили идеи по оптимизации дорожной сети и привлечения кадров.

Секция "Человек" презентовала проект очистки озера Вадское, что должно в разы увеличит туристическую привлекательность территории.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района и Шарангского района.

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Теги:
Вадский район Стратегия развития
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