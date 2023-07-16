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Общество

Проекты по транспортному использованию реки Ветлуги и развитию туризма представили на стратсессии в Ветлужском районе

26 июля 2023 12:40  [1] Общество

Фото: газета "Земля ветлужская"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Ветлужском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Ветлужский округ обладает серьезными возможностями развития. Прежде всего, это связано с природными богатствами, историческим и культурным наследием. Нужно максимально полно раскрыть потенциал, связанный с рекой Ветлугой и географическим расположением. При определении планов развития необходимо опираться на позицию жителей и экспертов, которые лучше всего знают потребности территории", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как рассказал глава Ветлужского района Сергей Лавренов, за пять лет реализации Стратегии развитии региона в районе было отремонтировано 7 школ и 5 детских садов, создано более 60 новых рабочих мест, благоустроено 5 общественных пространств, построены очистные сооружения. 

Всего участники территориальной стратсессии представили более 30 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области. 

В частности, было предложено построить туристическую базу с учетом исторических, природных и религиозных ценностей территории на реке Ветлуга.

Для этого также необходимо благоустроить городской пляж, построить пирс для маломерных судов.

Также было предложено организовать организовать речные сплавы по Ветлуге.

Эксперты отметили, что Ветлужский район выгодно располагается на границе регионов: Нижегородской, Кировской и Костромской областей. В перспективе здесь можно открыть лагерь круглосуточного пребывания, где смогут отдыхать дети из соседних областей.

Педагог Мария Щербакова представила идею создания многофункционального молодежного центра, который стал бы точкой притяжения для объединения молодых жителей.

Кроме того, для решения проблемы кадрового дефицита было предложено возобновить программу для привлечения молодых специалистов в сфере образования, целевые направления для обучения в медицинских вузах с условием обязательной последующей отработки в медучреждениях округа. Еще одна оригинальная идея – строительство новой улицы для молодых специалистов.

Экономисты предложили создать центр поддержки бизнеса как площадку для обмена опытом и выдвижения новых идеей Ветлужского округа и его брендов.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского района и Вадского района.

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Теги:
Ветлужский район Стратегия развития
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