Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: газета "Красное знамя"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Тонкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Развитие Тонкинского округа тесно связано с использованием природных богатств севера региона, точек туристического притяжения, газификацией. В этом году Тонкино отмечает 300-летие. Уверен, что юбилей может дать стимул для прогресса в самых разных отраслях. Важно делать ставку на уникальность. На всю страну известна деревня Простоквашино - ее можно и нужно включать в различные туристические программы. Обязательно нужно двигаться дальше, опираясь на мнения и идеи жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии в Тонкинском районе отремонтировали 3 детских сада и 4 школы, возвели пристрой к Тонкинской средней школе на 400 мест, что позволило ликвидировать вторую смену, благоустроили два общественных пространства и 25 дворов. Отремонтировано более 41 км дорог, обновлена центральная районная больница.

Также 27 семей переселись из аварийного в новое жилье, 31 молодая семья улучшила свои жилищные условия, а 26 детей-сирот получили собственные квартиры.

В стратегической сессии приняли участие около 100 представителей актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители.

Участники сессии предложили ряд идей по развитию эко- и агротуризма. Например, создать экологические тропы, места для рыбалки, организовать фестиваль льна.

Были представлены идеи по развитию Центра марийской культуры в Старых Краях, а также строительству круглогодичного центра в деревне Большие Зеленые Луга, на базе которого можно будет организовать детский и реабилитационные лагеря, мастер-классы и многое другое.

Также была озвучена идея создания предприятия по глубокой переработке древесины, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в местный бюджет.

Работа по его созданию уже ведется. Если инициатива депутатов будет поддержана, то 50% всего объема лесозаготовки арендаторы будут обязаны перерабатывать на территории Тонкинского района.

Еще одним перспективным направлением участники стратсессии назвали льноводство. Выращиванием льна в районе занимается 8 сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. Эксперты предложили создать льноперерабатывающий завод, который может стать градообразующим предприятием.

Также поступило предложение восстановить предприятие по закупке сельхозпродукции у населения, открыть на базе заготовительного предприятия забойный цех, что позволит местным фермерам развивать животноводство и обеспечивать учреждения социальной сферы экологически чистой продукцией.

Всего участники стратсессии представили около 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района и Ветлужского района.