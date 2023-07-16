Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 15:53  [3] Регистрация на онлайн-экомарафон проекта "360" компании Эн+ стартовала в Нижнем Новгороде
26 июля 2023 15:34  [54] Несколько снарядов времен ВОВ обнаружили в Канавинском районе Нижнего Новгорода
26 июля 2023 15:04  [76] Патриотический проект для молодежи "С чего начинается Родина" представили в нижегородском Доме народного единства
26 июля 2023 14:58  [85] Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области
26 июля 2023 14:45  [84] Два участка дорог отремонтировали в Ветлуге по проекту "Вам решать!"
26 июля 2023 13:57  [141] Уникальный иконостас XVIII века отреставрировали в Вознесенском храме под Арзамасом
26 июля 2023 13:34  [159] Нейросеть создаст граффити для Нижнего Новгорода
26 июля 2023 13:03  [143] Жители Нижнего Новгорода заплатили около 40 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку
26 июля 2023 12:40  [189] Проекты по транспортному использованию реки Ветлуги и развитию туризма представили на стратсессии в Ветлужском районе
26 июля 2023 11:04  [169] Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года
Общество

Около 100 жителей Тонкинского района приняли участие в стратсессии по актуализации Стратегии развития Нижегородской области

26 июля 2023 14:58  [85] Общество

Фото: газета "Красное знамя"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Тонкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Развитие Тонкинского округа тесно связано с использованием природных богатств севера региона, точек туристического притяжения, газификацией. В этом году Тонкино отмечает 300-летие. Уверен, что юбилей может дать стимул для прогресса в самых разных отраслях. Важно делать ставку на уникальность. На всю страну известна деревня Простоквашино - ее можно и нужно включать в различные туристические программы. Обязательно нужно двигаться дальше, опираясь на мнения и идеи жителей", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии в Тонкинском районе отремонтировали 3 детских сада и 4 школы, возвели пристрой к Тонкинской средней школе на 400 мест, что позволило ликвидировать вторую смену, благоустроили два общественных пространства и 25 дворов. Отремонтировано более 41 км дорог, обновлена центральная районная больница.

Также 27 семей переселись из аварийного в новое жилье, 31 молодая семья улучшила свои жилищные условия, а 26 детей-сирот получили собственные квартиры.

В стратегической сессии приняли участие около 100 представителей актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители. 

Участники сессии предложили ряд идей по развитию эко- и агротуризма. Например, создать экологические тропы, места для рыбалки, организовать фестиваль льна.

Были представлены идеи по развитию Центра марийской культуры в Старых Краях, а также строительству круглогодичного центра в деревне Большие Зеленые Луга, на базе которого можно будет организовать детский и реабилитационные лагеря, мастер-классы и многое другое.

Также была озвучена идея создания предприятия по глубокой переработке древесины, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить дополнительные поступления в местный бюджет.

Работа по его созданию уже ведется. Если инициатива депутатов будет поддержана, то 50% всего объема лесозаготовки арендаторы будут обязаны перерабатывать на территории Тонкинского района.

Еще одним перспективным направлением участники стратсессии назвали льноводство. Выращиванием льна в районе занимается 8 сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств. Эксперты предложили создать льноперерабатывающий завод, который может стать градообразующим предприятием. 

Также поступило предложение восстановить предприятие по закупке сельхозпродукции у населения, открыть на базе заготовительного предприятия забойный цех, что позволит местным фермерам развивать животноводство и обеспечивать учреждения социальной сферы экологически чистой продукцией.

Всего участники стратсессии представили около 60 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского района и Ветлужского района.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Стратегия развития Тонкинский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph