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Общество

Проекты развития и оптимизации туристической индустрии представители на стратсессии в Большемурашкинском районе

27 июля 2023 14:33  [59] Общество

Фото: газета "Знамя"

Территориальная стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Большемурашкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В истории Большемурашкинского округа много интересных моментов, связанных с именем протопопа Аввакума. Без сомнения, он внес большой вклад в культурное наследие России, стал родоначальником исповедальной прозы. Это позволяет развивать различные форматы маршрутов, направленные на знакомство с местами, где зарождался русский литературный язык. Неподалёку находится Большое Болдино, и концентрация творческой энергии на территории очень высокая. Вместе с этим необходимо использовать и потенциал, связанный с другим отраслями: сельским хозяйством, образованием, социальной сферой. Везде есть возможности для прогресса, для достижения которого необходимо опираться на позицию жителей и экспертов", - отметил губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии развития в Большемурашкинском районе отремонтировано более 95 км дорог, построена станция глубокой очистки и обеззараживания сточных вод, благоустроено 6 значимых общественных пространств, реализовано 17 проектов по программе "Вам решать!", газифицированы 16 населенных пунктов, догазифицированы 39 домовладений.

Депутат Заксобрания Нижегородской области Александр Ефремцев добавил, что в поселке Советский в октябре завершится строительство  трехэтажного дома для переселения жителей из аварийного фонда. Здесь же ведется строительство нового ФАПа, а в рабочем поселке Большое Мурашкино завершается строительство автомобильной дороги по улице Дубравной с устройством тротуаров и освещении. 

Обсуждение актуализации Стратегии проходило в рамках секций "Человек", "Экономика" и "Пространство".

Основные идеи, обсуждаемые на стратсессии, казались развития туризма. Так, предложено организовать точку притяжения для туристов в селе Григорово - родине протопопа Аввакума. Также прозвучали идеи по созданию туристического-информационного центра, фермы для разведения оленей-маралов.

Прозвучали инициативы по расчистке реки Сундовик и созданию пляжных зон, а также расширению гостиничной инфраструктуры для увеличения туристического потока.

В рамках социальной политики предложено создать центр досуга для граждан пожилого возраста, ввести в школах раннюю профориентацию, обеспечивать жильем больше категорий специалистов.

Кроме того, прозвучали идеи по строительству кирпичного завода и предприятия по переработке сельхозпродукции, передаче старинных особняков в муниципальную собственность для дальнейшей реставрации.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского района, Тонкинского района, Дзержинска и Уренского района.

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Теги:
Большемурашкинский район Стратегия развития
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