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Общество

Предприятия полного цикла по переработке сельхозпродукции предложили создать в ходе стратсессии в Пильнинском районе

31 июля 2023 15:45  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Пильнинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"У Пильнинского муниципального округа есть все необходимое для дальнейшего развития. Вместе с этим сделано уже немало - убедился в этом лично в ходе рабочей поездки. На территории округа расположено много интересных мест. Настоящая "жемчужина" - село Курмыш, один из древнейших населенных пунктов региона. Есть потенциал в экономике, социальной сфере, инфраструктуре. Чтобы его реализовать, необходимо понимать, что в первую очередь хотят жители, опираться на позицию экспертов", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За пять лет реализации Стратегии развития в Пильнинском районе в сельское хозяйство было привлечено 84 специалиста, 15 крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты, построено и реконструировано 13 животноводческих объектов.

20 семей в рамках госпрограмм улучшили свои жилищные условия, а 32 семьи были переселены из ветхого жилья. Отремонтировано и построено около 70 км дорог, построен водопровод и отремонтировано 9,5 км водопроводных сетей, газифицировано 9 населенных пунктов.

В рамках проекта "Вам решать!" реализовано 34 инициативы, благоустроено 24 дворовые территории и 3 общественных пространства. Отремонтировано 8 детских садов и 9 школ, введена в эксплуатацию современная школа на 500 мест. Построено 2 модульных ФАПа, капитально отремонтировано 13 медучреждений.

В стратегической сессии приняли участие более 80 представителей сельского хозяйства, торговли, предпринимательства, образования, культуры, а также актив муниципалитета и депутаты. Обсуждение прошло по трем направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Основные предложения экспертов касались строительства ФОКа, догазификации домовладений, ремонта автодорог, канализационных и водопроводных сетей, благоустройства общественных территорий, ремонта учреждений образования, культуры и здравоохранения, развития сельского хозяйства.

В рамках секции "Экономика" была представлена идея возрождения предприятий по переработке сельхозпродукции и создания непрерывной системы образования "школа – техникум  – вуз".

Представители секции "Человек" расскали о проекте по созданию туристического кластера, включающего внедрение новых маршрутов и строительство гостиничного комплекса.

Также предложено расширить возможности поддержки молодых специалистов и их семей.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского района, Ардатовского района и Сосновского района.

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Теги:
Пильнинский район Стратегия развития
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