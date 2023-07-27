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Общество

Более 40 идей по актуализации Стратегии развития Нижегородской области выдвинуто в ходе стратсессии в Выксе

01 августа 2023 18:02  [65] Общество

Фото: газета "Выксунский рабочий"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в городском округе город Выкса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Выкса - один из городов-локомотивов нашего региона. Мощнейший промышленный центр обладает богатой историей, дающей возможность развивать различные виды туризма. Город стал одним из центров культурной жизни региона. Здесь реализуются яркие проекты благоустройства. Подписано соглашение о реализации крупнейшей социальной программы со стороны ОМК с инвестициями 24 миллиарда рублей. При этом активными участниками всех изменений являются сами жители. Территориальная сессия дает возможность обобщить позицию людей, представить мнения экспертов. Потенциал у Выксы огромный, и развивать его нужно вместе", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В стратегической сессии приняли участие 62 эксперта, которые в ходе мероприятии озвучили более 40 идей и предложений.

Первый заместитель главы администрации Игорь Пономарев отметил, что за пять лет реализации Стратегии развития Выкса дважды побеждала во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, было построено три детских сада, в 2023 году завершится строительство двух школ, ведется проектирование нового водозабора.

Также в городском округе в рамках проекта "Вам решать!" было реализовано 23 проекта. По программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 13 общественных пространств и 52 дворовые территории. Построено более 200 тыс. кв. м жилья, 66 семей улучшили жилищные условия, из ветхого и аварийного жилья переселено 97 семей.

Обсуждение актуализации Стратегии развития прошло по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство".

Так, эксперты предложили увеличить количество фудкортов и кафе, создать условия для привлечения молодых кадров.

Директор ДК им. Лепсе Наталья Осипова выдвинула идею идею объединения исторического центра города - Шухов-парка, музея, ДК им. Лепсе, Красной площади и городского парка – в единое пространство. Для этого также необходимо развитие транспортной логистики.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районеЧкаловскеЛукояновском районеБольшеболдинском районеГагинском районеПочинковском районеКнягининском районе,  Бутурлинском районеКстовеАрзамасеДальнеконстантиновском районеВачском районеПавловском районеСергачском районеГородецком районеТоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского районаШахуньиКраснооктябрьского районаСеченовского районаПеревозского районаШарангского районаВадского районаВетлужского районаТонкинского районаДзержинскаУренского районаАрдатовского районаСосновского района, Пильнинского района и Володарского района.

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Теги:
Выксунский г.о. Стратегия развития
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