Проекты создания объектов туристической инфраструктуры обсудили эксперты на стратсессии в Володарском муниципальном округе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Володарском муниципальном округе прошла территориальная стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Развитие Володарского округа сегодня тесно связано с территорией опережающего развития. Сюда приходят крупные инвестиционные проекты, важные не только для округа и региона, но и страны в целом. Это создаёт основу для дальнейшего развития, формирования экономической базы для реализации значимых социальных задач. Важно вместе с жителями и экспертами сформировать наше общее видение будущего округа, определить ключевые точки роста", - отметил Глеб Никитин.

Участниками стратсессии стали 70 человек: жители поселений округа, представители общественных организаций, предприятий, бизнес-сообщества, жилищно-коммунальной сферы, образования, культуры, спорта, депутатского корпуса. Разделившись по трем группам: "Экономика", "Пространство", "Человек" - участники обсуждали пути развития Володарского муниципального округа на ближайшие пять лет.

В начале работы сессии были представлены итоги социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год.

Наиболее значимым промышленным проектом стало открытие в Ильиногорске нового производства - ООО "Технотекс" - с объемом инвестиций 160 млн рублей и созданием 60 новых рабочих мест. В 2023 году состоялся запуск второй высокопроизводительной линии по изготовлению геотекстиля. Объем инвестиций данного проекта составил 125 млн рублей, дополнительно создано 20 рабочих мест.

Ведущей отраслью реального сектора экономики Володарского округа является сельское хозяйство. Объем производства яйца в масштабах региона за 5 лет составил около 50% (518,5 млн шт.), пшеничной муки - 90% (181,9 тыс. тонн).

С 2018 по 2022 годы в Володарском округе построено 1 750 кв. м жилья. За это время свои жилищные условия смогли улучшить 112 человек. Кроме того, за пять лет 51 благоустроенная квартира приобретена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" выполнено благоустройство 13 общественных пространств и 75 дворовых территорий. За время действия в Нижегородской области проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" в Володарском округе реализовано 40 проектов.

"Одним из приоритетных направлений в развитии округа, конечно же, должна быть туристическая привлекательность. На сегодняшний день у нас уже проводятся два межрегиональных культурных мероприятия: "Решетихинская сказка" – зимние гонки на собачьих упряжках и песенный фестиваль "Фролищенские гостёбы", собирающие большое количество участников и зрителей из разных городов и регионов", - отметил и.о. главы администрации Володарского муниципального округа Александр Захаров.

Упор на развитие туристической привлекательности делали и другие участники стратсессии. Например, эксперты выступили с предложением подобрать в окрестностях Володарска новое место для мототрассы и проводить там соревнования по мотоспорту.

Кроме того, все участники стратсессии говорили о том, что Володарскому округу для развития во всех сферах жизненно необходим тоннель под железной дорогой.

"Строительство тоннеля стало первоочередной темой для всех участников нашего стола. Эта проблема актуальна и для представителей делового сообщества - многие предприниматели для проведения встреч выбирают место до переезда, чтобы не терять времени на ожидание, пока он закрыт. Еще одно предложение касается развития туризма. В нашем округе есть интересные памятники, туристические тропы. К нам приезжает много гостей, и не хватает инфраструктуры, которая помогла бы развиваться туризму: это гостиницы, точки общественного питания и продажи сувениров", - сказала директор Володарского центра развития бизнеса Елена Бирюкова.

Еще одной обсуждаемой темой стала проблема дефицита молодых специалистов.

"Необходимо создавать условия для их комфортного проживания, возможности предоставления молодым специалистам жилья", – считает участница группы "Пространство", директор управляющей компании Светлана Сафонова.

"Сегодня мы пытались заглянуть в будущее не только Володарского округа, но и всей Нижегородской области. Было заметно, как вовлечены участники в работу. Предложения звучали очень интересные. Из тех, которые особенно характерны для округа, я отметил бы, что недооценен туристический потенциал. Используя близость округа к большим городам и богатую природу, можно интересно обыграть эти преимущества", – сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Алексей Антонов.

Ранее предприятия полного цикла по переработке сельхозпродукции предложили создать в ходе стратсессии в Пильнинском районе.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе, Городецком районе, Тоншаевском районе и Воротынском районе.

Кроме того, свои идеи по актуализации стратегии развития Нижегородской области озвучили жители Лысковского района, Шахуньи, Краснооктябрьского района, Сеченовского района, Перевозского района, Шарангского района, Вадского района, Ветлужского района, Тонкинского района, Дзержинска, Уренского района, Ардатовского района и Сосновского района.